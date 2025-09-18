【横須賀市ふるさと納税】「よこすか野菜」の農家と二人三脚で実現！名門ホテル出身のパティシエが作る贅沢マカロン地域の想いをふるさと納税限定の特別セレクションで

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は株式会社Reanimateが運営するMaccaloose（横須賀市岩戸、代表者：鈴木 亮介）のマカロンを楽天ふるさと納税ポータルサイトなどにて出品いたします。

Maccaloose（マカルース）とは

三方を海に囲まれ、潮風と太陽の光を最大限に吸収した「よこすか野菜」。提携農家から仕入れた、新鮮なよこすか野菜をふんだんに使用し、砂糖の使用量を通常の3分の1以下に抑えることで、野菜本来の自然な甘みを活かしたマカロンブランドです。ウェスティン東京、パークハイアットなど名門ホテルでの経験を積んだパティシエが、栄養士と共同開発を行いたどり着いた究極のスイーツ。新鮮な野菜を素早く加工し、その風味やうまみをマカロンに閉じ込めています。

農家の方からパティシエ、お客様、そして大切な誰かへ。人から人へとつながっていくその架け橋として、幅広い方に愛される、そんなスイーツ作りを行っています｡そのスタートとなる農家さんの想いを背負って、季節に応じた旬のフレーバーの開発と改良を続け、常に新しい感動をお届けしています。

私たちは日本を支える農家さんの素晴らしさに気づいてくださる、あなたのために「マカルース」を開発しました。

横須賀の中でも岩戸という少し市街地から離れた場所に工房を構え、日本の食の安心と横須賀の職の安定に力添えできる存在になるべく、一つ一つ丁寧に想いを込めて作っています。

社名：株式会社Reanimate

所在地：神奈川県横浜市港北区下田町3－13－21

（店舗）神奈川県横須賀市岩戸4－23 大矢部ホームストア5号室

代表者：鈴木 亮介

返礼品について（寄附額は変更する場合があります）

スタッフがよこすか野菜の農家さんと実際に農作業を共にすることで、各農家さんの想いとともに二人三脚で実現した逸品です。今回は、返礼品限定のラインナップを、特別なパッケージでお届けします！

名門ホテル出身のパティシエが一つ一つ手作りで想いを込めて作っています。

風味のしっかりと香る上品な味わいが特徴で、野菜が苦手なお子様や、甘すぎるスイーツにためらいを感じられる方など、たくさんのお客様から大好評をいただいています。野菜を使っている珍しさだけでなく、スイーツとしての完成度にきっと驚くでしょう。

マカロン6個セット：寄附額10,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgs001/

マカロン12個セット：寄附額18,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgs002/

※楽天ふるさと納税のほか、ふるさとチョイス、ふるなび、JREMALL、ANAのふるさと納税などで出品中。

【横須賀市 担当者からのコメント】

“野菜×マカロン”誕生です！私自身、高級スイーツのイメージが強いマカロンに野菜を掛け合わせる発想に最初は驚き、食べた後も美味しすぎて驚き、何と言っても野菜嫌いな娘が笑顔でペロリッ！驚きの連続でした…

マカルースさんのマカロンは余分な砂糖は使用せず、野菜本来の甘みや豊かな風味そのままの新鮮な味わいで、既存のマカロンでは味わえない感動があります。皆様も“野菜×マカロン”の新しい魅力に驚いてみませんか？

【株式会社Reanimate 鈴木 亮介さんからのコメント】

鈴木 亮介さん(左)

昨年2024年に横須賀市岩戸に店舗を構え、農家の皆さまのお力添えのもと、近隣の小学生とのコラボレーション商品の開発などを通して、第一次産業の素晴らしさや、横須賀の魅力を届ける努力を重ねてまいりました。

今回のふるさと納税返礼品のお声をかけていただき、横須賀出身の方のみならず、他の地域の皆さまに興味を持っていただくきっかけとなることを願っております。また、今後も魅力いっぱいの商品の開発を続けてまいります。どうぞご期待いただけますことを祈っております。