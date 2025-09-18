CARRYME 九州POPUPツアー、開幕！
■ POPUP概要
【長崎スタジアムシティ】
・開催期間：2025年9月5日(金)～9月21日(日)
・店舗所在地：〒850‑0046 長崎県長崎市幸町7‑1 長崎スタジアムシティ2F
・定休日：不定休 ※商業施設に準じます
・詳細ページ：https://www.nagasakistadiumcity.com/tenant_search/carry-me/
【アミュプラザくまもと】
・開催期間：2025年9月19日(金)～9月28日(日)
・店舗所在地：熊本県熊本市西区春日3‑15‑26 アミュプラザくまもと 3F 滝側期間限定SHOP
・定休日：不定休 ※商業施設に準じます
・詳細ページ：https://www.jrkumamotocity.com/newsevent/detail/?cd=000210
★オープン記念 定価販売イベント（限定企画）：9/20(土)、9/21(日)
特設サイト：https://activity.carryme-app.com/CARRYME-Kumamoto
【博多マルイ】
・開催期間：2025年10月10日(金)～11月23日(日)
・店舗所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街9‑1
・定休日：不定休 ※商業施設に準じます
■ アミュプラザくまもと POPUP オープン記念 定価販売イベント概要
オープンを記念して、人気スニーカー10足、さらに話題のPop Mart「The Monsters Big into Energy Series」の限定ポップアイテム等を定価で販売いたします。
詳細な商品ラインナップ・販売方法は特設サイト(https://activity.carryme-app.com/CARRYME-Kumamoto/)にてご確認ください。
■ CARRYMEについて
「CARRYME」はスニーカー・アパレルを中心とした CtoC 売買プラットフォームです。
2021年10月に iOS アプリをリリース、2022年5月には Android版もリリース。
自社倉庫を保有し、最短翌日配送が可能な高速取引を国内で先駆けて導入。
取引のすべてを仲介し、真贋鑑定を行うことで、非正規品の流通や売買上のトラブル防止にも取り組んでいます。
■CM株式会社について
所在地 ：〒173-0026 東京都板橋区中丸町11-2
事業内容：スニーカー・アパレル・トレーディングカードの売買プラットフォーム『CARRYME』の開発・運営
iOSアプリ：https://apps.apple.com/us/app/id1502960284
Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carryme2.app
Web：https://www.carryme-app.com/home
X
アプリ：https://twitter.com/CARRYME_APP
トレカ：https://twitter.com/CARRYME_APPCARD
アプリ：https://www.instagram.com/carryme_app/
原宿店：https://www.instagram.com/carryme_harajuku/
京都店：https://www.instagram.com/carryme_kyoto/
大阪店：https://www.instagram.com/carryme_osaka/
福岡店：https://www.instagram.com/carryme_fukuoka/
TikTok
原宿店：https://www.tiktok.com/@carryme_harajuku?lang=ja-JP
京都店：https://www.tiktok.com/@carryme.kyoto?lang=ja-JP
福岡店：https://www.tiktok.com/@carrymefukuoka?lang=ja-JP
