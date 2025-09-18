ストリートとハイファッションの融合。＜SUGARHILL＞がバーニーズ　ニューヨークに初登場。銀座本店新設スペース初となるポップアップストアを開催

株式会社バーニーズ ジャパン

2025年9月19日（金）リニューアルオープンを迎えるバーニーズ ニューヨーク銀座本店の新設ポップアップスペース“UNION SQUARE（ユニオンスクエア）”にて、2025年10月8日（水）までの期間限定で「coconogacco（ここのがっこう）」とのスペシャルポップアップストアを開催します。本企画では、開催期間を3週に分け、「ここのがっこう」で学び、今や世界的にも注目を集めるブランドが多数登場。第1週には国内外から高い注目を集める＜SUGARHILL（シュガーヒル）＞が登場します。

SUGARHILL

2016年に林陸也氏によって東京で設立された＜SUGARHILL＞。ミリタリーやワークウェアをベースにしながら、無骨さや尖った要素を中性的に再構築したコレクションが魅力。素材の開発、色味の置き換え、風合いの研究、シルエットの再考といったプロセスを織り交ぜながらデザインに落とし込んでいる。また、様々な工場とタッグを組み、素材の肌触り、風合い、色味に重きを置いたアイテムを展開。アメリカンカルチャーやアートシーンからインスパイアされたデザインは、ストリートファッションとハイファッションの融合を見事に体現しており、国内外から高い注目を集めている。

デザイナープロフィール

デザイナーの林陸也氏は、「coconogacco」を経て、ニューヨークファッション工科大学(FIT)卒業後に武蔵野美術大学空間デザイン学科に編入し、2019年に首席卒業。2021年に『トウキョウ ファッション アワード 2022(TOKYO FASHION AWARD 2022)』を受賞。『Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W』にて、2022年秋冬シーズンコレクションを披露。＜SUGARHILL＞にとって初のランウェイショーとなった。

ブランド公式サイト：https://store.sugarhilltokyo.com

ブランド公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sugarhill_tokyo

開催日時

2025年9月19日（金）～ 2025年9月23日（火・祝） バーニーズ ニューヨーク銀座本店1F

デザイナー来店スケジュール

9月21日（日） 18:00～19:00 バーニーズ ニューヨーク銀座本店1F

※イベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

お問合せ先

バーニーズ ニューヨーク

TEL 050-3615-3600（受付時間 11:00 - 19:00 / 1月1日を除く）

・coconogacco

「coconogacco（ここのがっこう）」 とは、2008年に山縣良和によって開講された、世界と自分自身の装いの原点に向き合いながら、ファッションを学ぶがっこうです。「ここ」とは、場所を表す「ここ」であると同時に、個々人を表す「ここ」という意味が込められています。国内外で活躍する多くのデザイナーやアーティストを輩出しました。受講生・修了生は、LVMHプライズ、イエール国際モードフェスティバル、ITSなど国際コンペティションのファイナリストに数多くノミネートされ国際的な評価を得ています。 2021年、第39回毎日ファッション大賞、鯨岡阿美子賞を受賞しました。

公式サイト：https://www.coconogacco.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/coconogacco

・BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレット店舗も含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。また、店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。

公式サイト：https://www.barneys.co.jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/barneysjapan