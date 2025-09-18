御料備前火焔窯認定証の称号を賜った陶芸家山根彰正氏の作品展示 　 日本橋に「Gallery庵」9月20日オープン

B.H.S株式会社

和の美意識と現代アートを融合させた新ギャラリー「Gallery庵」が9月20日（土）東京・日本橋にオープンします。

記念すべきオープニング展として、「御料備前火焔窯認定証」の称号を賜った陶芸家・山根彰正氏の個展を開催いたします。

さらに、開業を記念し、作家本人も臨席のもと9月20日（土）にレセプションパーティを開催します。今後、国内外の様々なアーティストを紹介していく当ギャラリーの、最初の企画となります。

「gallery庵」は、“日常の中にアートを取り入れる”をコンセプトに、国内外で活躍するアーティストによる作品を展示・販売する新たな空間です。和の趣と現代的な感性を取り入れた空間設計により、日本橋という歴史ある街にふさわしい上質なアート体験を提供します。

オープニングレセプションでは、ギャラリーのコンセプトを象徴する作品展示に加え、作家本人によるトークセッション、来場者が交流できるレセプションパーティーをご用意しております。アートと和文化が交差する新たな拠点として、ぜひ足をお運びください。

陶暦

初代人間国宝 金重陶陽先生の直弟子である西川政美先生に師事し、平成二年に伊部池の上に築窯する

姫路市ギャラリーこーまにて初窯展

平成三年 東京 ホテルニューオータニにて披露パーティー

1997 ビエンナーレ焼き締め展 入選

1999 東京都立美術館にて日輝展 三作品入選

2000 東京都立美術館にて日輝展 二作品入選

2001 東京都立美術館にて日輝展 三作品入選

2002 東京都立美術館にて日輝展 一作品入選

2003 サントリー株式会社 ウイスキー＜響＞備前焼容器製作

サントリー山崎蒸留所にて日本の陶器では初めてウイスキー＜響＞をいれた

2005 九州福岡国際会議場にて展示会

北九州プリンスアリーナにて展示会

玄画会 菊花賞受賞作品を岡山県立美術館・広島県福山市美術館・香川県高松市にて展示会

2008 上海国際機場賓館に展示 玄画会入賞

2009 北京二十一世紀飯店にて展示会

2010 上海画家彭鳴亮氏と共同製作

2012 上海 陸康氏・楊忠明氏と合作

2013 上海図書館にて毛沢東誕生一二○周年記念展に毛沢東詩句を陶板製作し参加展示

2014 上海市静安区にて展示会

上海世博展覧館に記念展示会

2015 上海・華東師範大学の特別教授に認定

中国・蘇州市の拙政園（世界遺産古典庭園・中国四大庭園の一つ）にて展示会

蘇州国際アート博覧会展示会

2017 四條中納言山蔭嫡流 四條司家御料備前火焔窯認定証を拝命

レセプション概要

日時：令和７年９月２０日（土）

14時～16時 場所：gallery庵（東京都中央区日本橋大伝馬町12-4レイフォリア５F）

内容：オープニング展示、作家トーク、レセプションパーティー 入場：無料（事前申込制／先着順）

Gallery庵について

Gallery庵は、日本橋に誕生した新しいアートスペースです。和と洋の感性を融合させた空間で、現代アートから工芸まで幅広い表現を紹介し、人と人、文化と文化をつなぐ拠点を目指します。

Gallery庵では作家様の負担感を少なくする為、作品をお預かりする際の委託費用などは頂いておりません。

企画展示などの開催もしていきますので、ご興味のある作家様はHPより、お問い合わせください。

会社概要

名称：Gallery庵 所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町12-4 レイフォリア５F

代表者：神取 元

設立：令和7年9月

事業内容：アートギャラリー運営、展示企画、作品販売

公式サイト：http://www.youhentenmoku.com