エポキシプライマー市場規模、シェア、成長およびメーカー、2035年
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『エポキシプライマー市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発表を喜んでお知らせいたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報をカバーしており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らのゴー・トゥ・マーケット（GTM）戦略を理解しています。
世界のエポキシプライマー市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に5.1%のCAGR値を予測し、さらに2035年末までに180億3,000万米ドルの市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は109.2億ドルでした。
エポキシプライマー市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
エポキシプライマー市場は、優れた接着性、耐食性、耐久性で知られる塗料・コーティング業界の重要なセグメントです。エポキシプライマーは、金属、コンクリート、複合材、その他の基材に最初の塗装層として広く使用され、表面処理を強化し、その後の塗装の寿命を延ばします。湿気、化学物質、機械的摩耗に対する保護バリアとして機能するため、自動車、航空宇宙、建設、海洋、産業製造などの分野で重要な役割を果たしています。
耐久性が高く環境に優しいコーティングに対する世界的な需要の高まりに伴い、エポキシプライマーは過酷な環境下での性能とさまざまなトップコートとの互換性から、ますます支持されています。自動車や航空機からパイプライン、商業インフラに至るまで、エポキシプライマーの多用途性がその広範な普及を支えています。
市場規模とシェア
エポキシプライマー市場は、世界の産業用コーティング分野の中で大きなシェアを占めています。自動車・輸送産業が最大の消費者であり、腐食防止や塗装の密着性向上のために車両で広く使用されています。次いで建設・インフラ用途が続き、特に橋梁、産業用床材、環境ストレスにさらされる鋼構造物で利用が進んでいます。
地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしており、中国、インド、東南アジアにおける急速な産業化、自動車生産拠点、インフラ整備が支えとなっています。北米とヨーロッパも、自動車、航空宇宙、海洋分野における厳格な品質および環境基準により、依然として重要な市場です。
成長要因
自動車産業の拡大 - 乗用車・商用車の生産増加が、腐食防止や表面仕上げ用途でのエポキシプライマー需要を押し上げています。
インフラ開発 - 橋梁、鉄道、パイプライン、都市建設への投資増加により、鋼材やコンクリート保護のためのエポキシプライマー使用が拡大しています。
優れた材料特性 - 高い接着性、耐薬品性、長期耐久性により、エポキシプライマーは産業用途に最適です。
海洋・航空需要 - 船舶、航空機、洋上プラットフォームでは、過酷環境での保護にエポキシプライマーが欠かせません。
環境対応型コーティングへの移行 - 水性・低VOCタイプのエポキシプライマーは、環境規制への適合に伴い採用が進んでいます。
