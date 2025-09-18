MINISFORUM、AMD Ryzen AI Max+ 395搭載「MS-S1 MAX」近日発売予定
MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、9月下旬に発売予定の新製品「Minisforum MS-S1 MAX」の情報を公開しまいました。
本製品は、最新のAMD Ryzen AI Max+ 395を搭載し、CPU・GPU・NPUを統合したフラッグシップAPUとして、あらゆるAIシナリオにおいて圧倒的な演算能力を発揮します。
製品情報リンク：https://bit.ly/4psDBvh
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329943&id=bodyimage1】
主な特長
■ AMD Ryzen AI Max+ 395 ― 次世代コンピューティングの新基準
Zen5 CPU、RDNA3.5 GPU、新世代NPUを統合。16コア32スレッドにより高負荷タスクを効率的に処理します。GPU性能はノートPC用RTX 4070に匹敵し、50TOPSのNPUがCPU・GPUの負荷を軽減しながらリアルタイム推論を実現します。総合AI性能は126TOPSに達し、大規模言語モデルや生成AI、マルチモーダル処理など幅広い用途に対応可能です。
■ 最大128GB UMAメモリ
最大128GBのLPDDR5x-8000MT/s高速メモリを搭載。CPUとGPUが統合メモリを共有することで、従来のメモリボトルネックを解消。大規模データ解析や高解像度メディア処理を快適に行えます。
■ フラッグシップ冷却設計
6本のヒートパイプ、デュアルターボファン、相変化冷却技術を採用。ピーク160Wの高負荷運用時でも安定動作を維持し、長時間の連続タスクにも対応します。
■ 多彩な拡張性と接続性
フルレングスのPCIe x16スロットを備え、外部GPUや専用カードをサポート。さらにUSB4 V2、デュアル10GbE LAN、Wi-Fi 7など最新の高速通信規格に対応し、幅広いワークフローに対応可能です。
■ プレミアムな筐体デザイン
航空級アルミニウム合金を採用したボディは堅牢で美しく、日常使用での耐久性を確保。ビジネスからホームユースまで調和する高級感あるデザインです。
MS-S1 MAXの登場は、AIワークステーション市場に新たなスタンダードをもたらすことでしょう。公式リリース情報は近日中に公開予定ですので、ぜひご期待ください。
製品情報リンク：https://bit.ly/4psDBvh
今すぐ登録、早期割引クーポンをゲット！発売当日に使える \28,000割引クーポン を差し上げます。機会をお見逃しなく！
※ Minisforum公式サイトにてユーザー登録いただいた方限定の特典です。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
プレスリリース詳細へ