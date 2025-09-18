家庭用消毒製品業界の市場動向：2031年には10580百万米ドル規模に成長
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「家庭用消毒製品―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年9月18日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1249094/household-antiseptic-products
【レポート概要】
家庭用消毒製品の世界市場規模は、2024年に7050百万米ドルと推定され、2031年までに10580百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7%％と見込まれています。
家庭用消毒製品は、手指や生活空間の衛生管理を目的としたアルコール消毒液、除菌スプレー、抗菌シートなどの製品群です。新型感染症流行を契機に需要が急増し、消費者の衛生意識の高まりにより市場は拡大を続けています。製品開発では速乾性や肌への低刺激性、長時間効果を実現する処方が重視され、抗ウイルス性能や天然由来成分をアピールする製品も増加しています。近年は環境配慮型パッケージや詰め替え需要の高まりもあり、持続可能性と利便性を両立する製品が注目されています。
1. 製品タイプ別市場分析：Quaternary Ammonium Compounds、 Phenol & Derivatives、 Iodine （povidone-iodine）、 Alcohols、 Other
家庭用消毒製品市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Online Sales、 Offline Sales
各用途分野における家庭用消毒製品の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：STERIS Corporation、 3M Company、 Metrex、 Reckitt Benckiser、 Blue Moon、 KAO Corporation、 Shell、 BASF、 DuPont、 Ecolab、 INEOS、 BODE Chemie、 Clariant、 Procter & Gamble、 Johnson & Johnson、 Colgate-Palmolive
家庭用消毒製品市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：家庭用消毒製品市場の概要と成長見通し
家庭用消毒製品の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の家庭用消毒製品市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
家庭用消毒製品を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における家庭用消毒製品の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域における家庭用消毒製品の売上動向、シェア、成長予測を提供します。（2020～2031）
