二輪車用カーボンファイバーホイール業界の将来展望：2031年までに463百万米ドルに達すると見込まれる
2025年9月18日に、QYResearch株式会社は「二輪車用カーボンファイバーホイール―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、二輪車用カーボンファイバーホイールの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、二輪車用カーボンファイバーホイールの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．二輪車用カーボンファイバーホイール市場概況
二輪車用カーボンファイバーホイールは、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を用いた高強度・軽量ホイールで、スポーツバイクや高性能モデルに採用されています。アルミやマグネシウムに比べ大幅な軽量化が可能で、加速性能、ハンドリング、燃費改善に寄与します。振動吸収性にも優れ、ライダーの疲労軽減効果も期待されます。高コストや製造難易度の課題はあるものの、レース分野での実績を背景にプレミアム市場で需要が拡大しています。今後は量産技術の進歩により普及が進む見通しです。
2024年における二輪車用カーボンファイバーホイールの世界市場規模は、268百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.2%で成長し、2031年までに463百万米ドルに達すると予測されている。
２．二輪車用カーボンファイバーホイールの市場区分
二輪車用カーボンファイバーホイールの世界の主要企業：BladeX Bicycle Components Limited、 CSS Composites、 BST、 Corima、 HED Cycling Products、 Enve、 Btlos Bicycle、 DeerCycles、 Dymag、 Zpe Bicycle、 Tokyowheel、 Rotobox Wheels、 Xiamen Ekay、 Blackstone Tek、 EIE Carbon、 Action Composites GmbH
上記の企業情報には、二輪車用カーボンファイバーホイールの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
二輪車用カーボンファイバーホイール市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Bicycle、 Motorcycle、 Mountain Bike
用途別：OEM、 Aftermarket
また、地域別に二輪車用カーボンファイバーホイール市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1248911/two-wheeler-carbon-fiber-rim
【総目録】
第1章：二輪車用カーボンファイバーホイールの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
