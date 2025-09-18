世界の大型トラック用ワイパーブレード市場成長率：2031年までに5.2%に達する見込み
2025年9月18日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「大型トラック用ワイパーブレード―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発行しました。本調査では、大型トラック用ワイパーブレード市場の世界規模、成長要因、競争環境を多角的に分析し、今後の市場展望を明確にします。大型トラック用ワイパーブレード市場の最新データをもとに、主要企業のランキング、売上、販売量、価格推移、収益などを詳細に解析し、競争戦略の最適化や市場ポジショニングの評価を支援します。また、企業が事業成長の機会を特定し、業界の変化に適応できるよう、実用的なインサイトを提供しています。意思決定の精度を高め、持続的な成長を実現するための指針を示します。
大型トラック用ワイパーブレードの市場規模と成長予測（2025~2031）
大型トラック用ワイパーブレードの世界市場は、2024年に2464百万米ドルと推定され、2025年には2579百万米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で推移し、2031年には3496百万米ドルに拡大すると見込まれています。大型トラック用ワイパーブレード市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
大型トラック用ワイパーブレードは、広いフロントガラスを確実に清掃し、悪天候下での視界確保を支える安全部品です。長尺で高耐久設計が求められ、ゴム素材の改良やエアロダイナミクス設計により安定した払拭性能を実現しています。過酷な走行環境に耐えるため、耐摩耗性、耐寒性、耐紫外線性が強化されています。物流需要の拡大に伴い、大型車両の安全性能向上への関心が高まり、センサ連動の自動ワイパーやヒーター内蔵型など高機能製品の開発も進展しています。
大型トラック用ワイパーブレード市場の主要セグメント
本レポートでは、大型トラック用ワイパーブレード市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：10-20 Inches、 20-30 Inches、 30-40 Inches、 ＞40 Inches
大型トラック用ワイパーブレード市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：OEM、 Aftermarket
大型トラック用ワイパーブレードの市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：Trico、 Ningbo Chinahong Traffic Equipment Co., Ltd.、 Valeo、 Allied Spares & Auto Parts Mfg CO. Pvt. Ltd.、 Hella、 Xiamen So Good Auto Parts Co., Ltd.、 Rainwipe Agencies、 AutoTex、 Hebei Wiper Blade Group Suuplier Co. Ltd.、 Dongguan Bright Wiper Factory、 Shanghai Xinyong Auto Parts Co., Ltd.、 Bosch、 King Auto Parts Co.,Ltd.、 Motgum、 Continental、 ClearPlus
大型トラック用ワイパーブレード市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
