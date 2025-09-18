自動車産業用ガスケットの市場規模、2031年に26470百万米ドルに達する見込み
2025年9月18日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「自動車産業用ガスケット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の自動車産業用ガスケット市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。自動車産業用ガスケット市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
市場規模
2024年における自動車産業用ガスケットの世界市場規模は、17250百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2031年までに26470百万米ドルに達すると予測されている。
自動車産業用ガスケットは、エンジン、トランスミッション、排気システムなどの接合部に使用され、気体や液体の漏れを防止するシール部材です。高温・高圧環境下でも耐久性を維持できるよう、金属、グラファイト、複合材料が用いられます。環境規制強化に伴い、燃費改善や排ガス低減に直結する密閉性の向上が求められており、軽量化と耐熱性の両立が重要です。電動化によりエンジン系需要は縮小傾向にあるものの、バッテリーケースや冷却システム用の新規需要が拡大しています。
市場セグメント分析
自動車産業用ガスケット市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Cylinder Head Gaskets、 Overhaul Gasket Set、 Upper/Lower Shim Set、 Intake/Exhaust Manifold Gasket、 Bonnet Gasket、 Oil Pan Gasket、 Others
用途別：OEM、 Aftermarket
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の自動車産業用ガスケット市場の主要企業には、Trelleborg AB、 Tonyco、 Seal Methods Inc、 Elringklinger、 Matto、 Huang Lin、 LGP Sealing Co.,Ltd.、 BESTgasket、 Dobson Gaskets、 Apex Automobile Parts, Inc.、 BG Automotive、 Federal-Mogul Motorparts、 Seal Methods, Inc. （SMI）、 AA Gaskets Pty Ltd、 AJUSA、 Keith Payne Products Ltd、 Cometic、 Automated Gasket Corporation、 South Eastern Gaskets、 Direct Gaskets、 Holley、 Freudenberg、 Dana、 SKF、 Flowserve Corporation
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1248822/gaskets-for-the-automotive-industry
【目次】
第1章：自動車産業用ガスケット製品の概要、市場規模予測、売上、販売量、価格、及び最新の市場動向を紹介。また、業界推進要因、機会、リスクを特定し、市場の制約についても詳述します。（2020～2031）
