『毎日こつこつ俺タワー』イベント「秋実れ！秋季大祭神様会議」開催！ハンドマーカー（亜種）【巫女】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年9月18日メンテナンス終了後よりイベント「秋実れ！秋季大祭神様会議」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRハンドマーカー（亜種）【巫女】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「秋実れ！秋季大祭神様会議」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329924&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年9月18日メンテナンス終了後から
2025年10月2日13:59まで
神様に今年の収穫物を捧げて食べてもらう、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ハンドマーカー（亜種）【巫女】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329924&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRハンドマーカー（亜種）【巫女】 ピックアップガチャ
日時：2025年9月18日メンテナンス終了後から
2025年10月2日13:59まで
期間限定「SSRハンドマーカー（亜種）【巫女】」が金ガチャに登場！
ハンドマーカーはガードが固いツンケンしてる女の子です！
●ハンドマーカー（亜種）【巫女】
CV：新田早規
機能：結界を張って神様と人の間を適度に保つ。
性格：前回の担当者が神様にもずけずけ踏み込んでいったので、人との距離を執拗に取りたがる彼女が選ばれた。
女の子です。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329924&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329924&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
