むくみ・冷え・疲れに効く！ NOAが新たなリラクゼーション施術を導入！
■ サービス開始のお知らせ
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿（東京都新宿区）は、2025年9月18日より【オイルフットマッサージ】の提供を開始いたします。
天然由来のオイルで足裏から殿部までを丁寧にケアし、血流・リンパの流れを促進。むくみや冷え、疲労を和らげ、深いリラックス効果をご体感いただけます。
デスクワークや季節の変わり目で足のだるさを感じやすい今、ぜひ当院の新メニューをお試しください。
■ 導入の背景｜現代人の“足の疲れ”と向き合うケアへ
当院は新宿のビジネス街に位置し、日々多くのビジネスパーソンにご来院いただいています。長時間のデスクワークによる血行不良や足の疲労感を訴える方が多く、特に女性では「むくみ」 「冷え」に悩む声を数多く耳にしてきました。
こうした背景から、「足の重だるさを解消したい」「もっとリラックスできるメニューを受けたい」という患者様の声に応えるべく、従来の鍼灸・整骨施術に加えてリラクゼーション効果を高める新サービスとして「オイルフットマッサージ」を導入する運びとなりました。
■ 市場背景｜拡大するリラクゼーション市場とフットケア需要
日本国内のリラクゼーションサロン市場は、2025年上期時点で 約3,798億円規模 とされ、前年同期比で3.4％の成長を続けています。その中でも足つぼやフットケアなどの「部分施術」メニューは人気が高く、短時間・低価格で利用できることから、男女問わず幅広い層に支持されています。また、ボディケア・リフレクソロジー分野は 1,000億円超の市場規模 を有し、健康意識や美容志向の高まり、ストレス社会におけるリラクゼーション需要の増加により、今後も堅調な成長が見込まれます。特にオイルを用いた施術は、血流促進・冷えやむくみの改善・リラックス効果が得られるため、利用者の満足度が高い点が特徴です。
■ オイルマッサージとは？
オイルマッサージは、天然由来のオイルを使い、滑らかな手技で筋肉やリンパの流れにアプローチする施術です。
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿で導入する「オイルフットマッサージ」では、足裏から殿部までを丁寧にケアし、疲労回復と美容効果を同時に実感いただけます。
特徴とポイント
1. 広範囲のケア
足裏・足首・ふくらはぎ・太もも・殿部までを一連でほぐし、下半身全体の血流を促進。
2. オイルによる滑らかな手技
摩擦を和らげ、筋肉を心地よく解きほぐしながらリンパの流れを整えます。
3. 血流促進・リンパドレナージュ効果
デスクワークや立ち仕事で滞りがちな血流を流し、冷えやむくみを改善します。
4. 香りによるリラックス効果
アロマオイルの香りが自律神経に働きかけ、深いリラックスと心身の安定をサポート。
5. 美容・健康の両面をサポート
脚の軽さを感じるだけでなく、肌の保湿や美脚ケアにもつながります。
■ サービス概要
● 施術名：オイルフットマッサージ
● 提供開始日：2025年9月18日（木）
● 内容：天然由来のオイルを使用し、足裏から殿部までを丁寧にトリートメント。リンパの流れを促進し、疲労回復・冷え対策・むくみ軽減・深いリラクゼーションを実現します。特に首や肩のこりがつらい方には、当日ご相談のうえ首や肩周りの施術も対応可能です。なお、オイルマッサージは女性スタッフが担当し、完全個室で施術を行いますので、安心してご利用いただけます。
● 対象：デスクワーク中心のビジネスパーソン、立ち仕事従事者、冷えやむくみに悩む女性、リラックスを求める方
