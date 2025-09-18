市内企業様から小型ドローンの贈呈式と講習会を実施【飛鳥未来きずな高校静岡キャンパス】
学校法人三幸学園が運営する飛鳥未来きずな高等学校 静岡キャンパス（所在地：静岡県静岡市）は、2025年9月11日、静岡市の「SORA TECH studio」様より小型ドローン60機を寄贈いただき、贈呈式および講習会・体験会を実施しました。
飛鳥未来きずな高等学校 静岡キャンパスHP：https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/shizuoka/
概要
このたび、ドローン事業を展開する「SORA TECH studio」様より、小型ドローン60機を飛鳥未来きずな高等学校 静岡キャンパスへご寄贈いただきました。
贈呈式後には講習会・体験会が行われ、希望制で集まった約20名の生徒が参加。講習会では、ドローンの災害時や建設現場での具体的な活用事例についてご説明いただきました。
飛鳥未来きずな高等学校 静岡キャンパスでは、これまで登米本校での集中スクーリングに参加する生徒が特別活動の一環としてドローン体験を行ってきましたが、この講習会は、より多くの生徒にドローンの魅力や活用方法を知ってもらう機会となりました。
参加した生徒からは、これまで撮影のイメージが強かったドローンを「より身近な存在として感じられた」との感想が多く寄せられました。体験会では小型ドローンの操作に苦戦する様子も見られましたが、積極的に挑戦する姿が印象的でした。また、企業講師の方による免許が必要な大型ドローンの実演では、生徒たちから大きな歓声が上がりました。
今回の経験を通じ、生徒がドローンをはじめとする多様な分野に関心を広げ、将来の活躍につながることを期待しています。
今後の展望
飛鳥未来きずな高等学校 静岡キャンパスでは、今後も生徒の興味・関心や探究心を育み、社会や地域への貢献につながる取り組みに積極的に参加してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
飛鳥未来きずな高等学校 静岡キャンパス
担当：小早川
E-mail：kobayakawa-kana@sanko.ac.jp
キャンパス情報
名称：飛鳥未来きずな高等学校 静岡キャンパス
所在地：〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町6 静岡セントラルビル 8階
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/shizuoka/
学校概要
名称：飛鳥未来きずな高等学校
所在地（本校）：〒987-0331 宮城県登米市米山町中津山字筒場埣215番地
理事長：鳥居 敏
校長：今野 一幸
内容：単位制・広域通信制高等学校
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/
配信元企業：学校法人三幸学園
