こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、ヴィッセル神戸とのアップサイクルアイテム販売とワークショップを9月23日にノエビアスタジアム神戸で実施
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営する「HATTRICK」は、ヴィッセル神戸とのアップサイクルアイテムの販売とワークショップを、2025年9月23日（火・祝）にノエビアスタジアム神戸にて行われる東京ヴェルディ戦で実施いたします。
クラブと選手、ファン・サポーターの皆さまと共に持続可能な社会の実現を目指す
ヴィッセル神戸は、兵庫県神戸市をホームタウンとするJ1リーグのプロサッカークラブです。親会社である楽天グループ株式会社（以下、楽天）は、「スポーツとともに、もっといい未来へ。A BETTER FUTURE TOGETHER」をテーマに、スポーツをきっかけに多くの方の「より良い未来」を創出する活動を推進しています。ダイバーシティ、公平性、インクルージョンを重視し、誰もが自分らしくスポーツを楽しめる環境をつくる「Sports for Everyone」と、気候変動対策や資源循環を通じて豊かなスポーツ環境を未来につなぐ「Green for Future」という2つの指針のもと、さまざまな取り組みを展開しています。一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、9月23日（火・祝）にノエビアスタジアム神戸で開催される2025明治安田J1リーグ第31節 ヴィッセル神戸 vs 東京ヴェルディ戦において、楽天の協賛のもと“『スポーツとともに、もっといい未来へ。』アップサイクルプロジェクト by Rakuten”を実施し、「HATTRICK」とヴィッセル神戸によるアップサイクルアイテムの販売が決定しました。
本イベントでは、2024シーズンを彩ったスタジアム看板（ファサード）をサコッシュやポーチへとアップサイクルし、数量限定で販売いたします。さらに、制作過程で生じた端材を活用し、世界に一つだけのアップサイクルキーホルダーを作れる体験型ワークショップも開催いたします。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■HATTRICK×ヴィッセル神戸 アップサイクルプロジェクトブース 概要
・開催日：2025年9月23日（火・祝）
・時間：15：00～19：00（ワークショップは15：00～18：35） ※キックオフまで
・イベント対象試合：明治安田J1リーグ 第31節ヴィッセル神戸 vs 東京ヴェルディ
・出展場所：ノエビアスタジアム神戸 正面広場 『スポーツとともに、もっといい未来へ。』アップサイクル
プロジェクト byRakuten ブース
【アイテム販売詳細】
販売アイテム：アップサイクルサコッシュ（大）12,800円（税込） 30個、アップサイクルサコッシュ（小）
9,800円（税込） 30個、アップサイクルポーチ 4,980円（税込） 100個
購入方法：現地でのブース販売
※販売点数/販売価格は変更になる可能性がございます。
※購入はブースにお越しいただいたお客さまのみに限ります。THE VISSEL、ハーバーランド店、Jリーグオ
ンラインストア店での取り扱いは未定です。
※商品画像はイメージです。アップサイクルの特性上、デザイン・柄はそれぞれ異なったものとなます。
【ワークショップ 詳細】
アップサイクルグッズの制作の過程で余った端材を活用し、世界に一つだけのキーホルダーの制作体験
開催時間：
［A］15:00～15:15（事前申込10枠／当日5枠）
［B］15:20～15:35（事前申込10枠／当日5枠）
［C］15:40～15:55（事前申込10枠／当日5枠）
［D］16:00～16:15（事前申込10枠／当日5枠）
［E］16:20～16:35（事前申込10枠／当日5枠）
［F］16:40～16:55（事前申込10枠／当日5枠）
［G］17:00～17:15（事前申込10枠／当日5枠）
［H］17:20～17:35（事前申込10枠／当日5枠）
［I］ 17:40～17:55（事前申込10枠／当日5枠）
［J］18:00～18:15（事前申込10枠／当日5枠）
［K］18:20～18:35（事前申込10枠／当日5枠）
参加方法： HATTRICK Members（下記URL）上でチケット購入
HATTRICK Membersチケット購入ページ：https://members.hattrick.world/ticket/90
参加費用：事前申込 1,650円（税込）、当日申込 1,980円（税込）
※詳細はHATTRICK Membersチケット購入ページよりご確認ください。
※当日申し込みの方は、ブースにて受付・申込ください。
※販売枠数が上限に達した場合は終了とさせていただきます。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■楽天ヴィッセル神戸株式会社 概要
・設立：1966年
・代表：代表取締役社長 千布 勇気
・本社所在地：神戸市中央区海岸通1-2-31 神戸フコク生命海岸通ビル4階
・事業内容：サッカー競技及びその他スポーツの興行の企画・実施、サッカースクールの運営並びにサッカー選手及び指導者の技術指導、サッカーチームに関する各種オリジナルグッズの製造・販売及び貸出業務
・URL：https://www.vissel-kobe.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
チケット販売ページ
https://members.hattrick.world/ticket/90
HATTRICK Auction
https://auction.hattrick.world/
HATTRICK Members
https://members.hattrick.world/
