2026Ç¯ÅÙ¡¡¶¥ÎØ¤È¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÊä½õ»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¶¥ÎØ¤È¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÊä½õ»ö¶È¡©¡Û
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í JKA ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¶¥ÎØ¤È¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÇä¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡³£¿¶¶½¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø±×»ö¶È¿¶¶½¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Û
¼Ò²ñÊ¡»ã¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢ÃÏ°èµ»½Ñ¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¡¢¸¦µæ»Ù±ç¤Ê¤É¡Ä
ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡»ã»ÜÀß¡£
¿×Â®¤ÊÉüµì¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¿¦°÷¤ÈÆþ½ê¼Ô¤Î¡É»Ù¤¨¤¢¤¤¡É¤È¤Ï¡©
¡¦ºÒ³²»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤ËÃ¯¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©-¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡Ö°¦¸÷±à¡×
¡Ö³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÉÂ¼¼¤«¤é´ê¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
Ä¹´üÆþ±¡Ãæ¤Î¼õ¹Ö¤ò³ð¤¨¤¿³Ø¹»À¸³è¤Î»²²Ã»Ù±ç¡£
¡¦ÉÂ¼¼¤ò¶µ¼¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥í¥Ü¡×¤È¤Ï¡©-°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¥Ë¥åー¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¶¨²ñ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤ÏNPOË¡¿Í¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¡¢¹âÅù³Ø¹»ºâÃÄË¡¿Í¡¢¼ÒÃÄË¡¿Í¡¢¾¦¹©²ñ¡¢¾¦¹©²ñµÄ½êÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊä½õ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡ÖCYCLEーJKA SOCIAL ACTION¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÊä½õ»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡2021Ç¯ÅÙ¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¶¥ÎØ¾ì¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾ì³°¼Ö·ôÇä¤ê¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶¥ÎØ¤È¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÊä½õ»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÈ¡´Û¶¥ÎØ¾ì¡ÊËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡Ë¤ª¤è¤Ó¥µ¥Æ¥é¥¤¥È»³±¢¡ÊÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
(ÀâÌÀ²ñ³µÍ×)
①¼Â»ÜÆü¤ª¤è¤Ó¾ì½ê
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¡ÊËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¶âËÙÄ®10-8¡Ë
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥µ¥Æ¥é¥¤¥È»³±¢¡ÊÅçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÅì½Ð±ÀÄ®°Õ±§Æî4-3-1¡Ë
②ÀâÌÀ²ñÆâÍÆ
11¡§00～¡¡Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
13¡§00～¡¡Ê¡»ãµ¡´ï¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
③ÀâÌÀ²ñ¿½¹þ´ü¸Â
È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¤ÎÀâÌÀ²ñ¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°12»þ¤Þ¤Ç
¥µ¥Æ¥é¥¤¥È»³±¢¤ÎÀâÌÀ²ñ¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÊ¡»ã¼ÖÎ¾¡©Ê¡»ãµ¡´ï¡©¡Û
(Ê¡»ã¼ÖÎ¾)
Ë¬ÌäÀè¤ÇÆþÍá¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¡¢
´ûÀß¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤òÌµ½þ¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¡»ãµ¡´ï)
Ë¡¿Í¤Î½êÍ¤¹¤ë·úÊª¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤ª¤è¤Ó¡¢²ð½õ¼Ô¤Î¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ê¡»ãµ¡´ï¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àè½Ò¤ÎÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ª¤è¤ÓÊ¡»ãµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤ÎÊä½õ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢
Æ³Æþ·ÐÈñ¤Î75%¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¶¥ÎØ¤È¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÊä½õ»ö¶È¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¶¥ÎØ¤È¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÊä½õ»ö¶È
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/news/2025/080801/
¡¦¶¥ÎØ¤È¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÊä½õ»ö¶È¾Ò²ð¥Úー¥¸¡ÖCYCLEーJKA SOCIAL ACTION¡×
https://www.jka-cycle.jp/?_ga=2.38153571.1556269617.1757553145-800564288.1755669114&_fsi=YJio1x2V&_fsi=3HckJQi5&_fsi=Hub4ZHfd
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.keirin-autorace.or.jp/index.html