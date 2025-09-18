ギフティ、キュービーネットホールディングスの株主優待券を電子化

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、キュービーネットホールディングス株式会社(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：北野 泰男／以下、キュービーネットホールディングス)に、ギフティが提供する株主優待券を電子化し発行する「株主優待電子化システム」を提供し、キュービーネットホールディングスが運営する日本国内の「QB HOUSE」570店舗で利用可能なデジタルの無料ヘアカット券の発行が開始されました。「QB HOUSE無料ヘアカット券」は、2025年9月下旬から配布される株主優待券は、2026年6月30日(火)までご利用いただけます。

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレートビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」(※2)、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」(※3)、また、eギフトを活用した法人・自治体向けサービス「giftee for Business」(※4)、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

株主優待制度を導入する上場企業数は、2025年3月時点で1,580社と過去最多となり、全上場銘柄における実施割合も35%と6年ぶりに増加に転じるなど、自社株式への投資の魅力を高め長期的な株式の保有につなげる施策として、また、2024年から少額投資非課税制度(NISA)の新制度が開始されたことを受け、株主優待制度を導入する企業が増加しています。(※5)

従来、株主優待は、自社の店舗で利用可能な紙の商品券や割引券、飲食料品、汎用的な金券などが多く、いずれも贈呈に際して商品代に加えて配送費や人件費などのコストが嵩むという課題がありましたが、昨今、株主様の利便性向上、コスト削減やペーパーレス化を通じたSDGsの取り組みにつなげる施策の一環として、従来の紙チケットを電子化し運用する企業が増加しています。ギフティでは、これらの背景を踏まえ、自社店舗で利用可能な紙の商品券や割引券、また、自社商品以外のeギフトを株主優待として贈呈する「株主優待電子化システム」の提供を2021年2月より開始しており、サービス提供開始以降、キュービーネットホールディングスへの提供含め、25社(2025年9月18日時点)に本システムを導入いただいております。

ギフティの「株主優待電子化システム」を、飲食・小売・金融などのコンシューマー向けのビジネスを展開する上場企業に導入いただくことで、自社の店舗で利用可能なオリジナルの電子チケットを発行することができます。電子化された株主優待は、効率的に配布するシステムとあわせてご利用いただくことで、配送費だけでなく、紙の株主優待券配布時に発生する煩雑な精算集計作業等の間接コストの削減が可能です。また、株主優待の電子化は、第三者による不正利用・不適切な転売の防止や破損および紛失リスク低減のほか、株主様のご利用時の利便性の向上を実現します。さらに、アンケートや動画配信の仕組みなど、ギフティが提供する各種ソリューションと株主優待の贈呈を組み合わせて利用いただくことで、株主優待を贈呈するきっかけやタイミングを自由に設定でき、効果的なIR施策を並行して実施することが可能となります。なお、自社店舗や商品を有さない上場企業に対しては、全国の店舗ですぐに商品と引き換えることのできるコーヒーチケット、デジタル商品券をはじめとしたeギフトや、店頭引換型の商品以外にもWEBサイト上で使えるデジタルコードなど、約1,000種類以上のeギフトを株主優待としてご提供することが可能です。あらかじめ設定した複数のeギフトから、株主様にお選びいただける機能もご用意しています。

キュービーネットホールディングスでは、日頃の支援の感謝として、また、より多くの方に自社のサービスをご理解いただくことで同社株式への投資魅力を高め、中長期的に株式を保有していただける「QBファン株主」の獲得を目的として、株主優待制度を新設するにあたり、ギフティの「株主優待電子化システム」を導入いただきました。「株主優待電子化システム」を介し発行が開始されたキュービーネットホールディングスの株主優待は、国内の「QB HOUSE」570店舗(2025年9月18日時点)でご利用いただける「QB HOUSE無料ヘアカット券」であり、保有株式数に応じて贈呈されます。2025年9月下旬から順次送付される「株主優待のご案内」に印刷された二次元コードを読み取ることで、電子チケットとして受け取ることが可能です。電子チケットのご利用は、スマートフォン上の「QB HOUSE 無料ヘアカット券」を該当店舗にご持参いただき、店頭に設置されている発券機に二次元コードをかざすことで利用が可能となります。

ギフティは、eギフトをはじめとした幅広いデジタルソリューションの提供を通し、「eGift System」を導入する飲食・小売を中心としたブランドのさらなるDXのニーズに対応し、株主優待電子化など、IR領域でのサービスの提供機会の拡大を目指し、上場企業、株主間における良好なコミュニケーション構築の一助となるべくサービス展開を進めます。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee(R)とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※3) eGift Systemとは、ギフティが法人向けに提供するeギフトおよびeチケット販売システムです。導入企業は、自社サイトでeギフト/チケットサービスを運用することができます

(※4) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けソリューションです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

■ 株式会社キュービーホールディングスの株主優待について

詳しくは、以下の「株主優待制度」(キュービーネットホールディングス コーポレートサイト内)をご確認ください。

https://www.qbnet.jp/ir/preferential/

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee(R)️」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の3サービスあり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)️」(2021年10月に「Welcome ! STAMP」より名称変更)、を2016年5月にローンチし、自治体や地元企業・団体の地域活性化をデジタル面からサポートしています。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,283百万円(2025年6月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform