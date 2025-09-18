グルタミン酸ナトリウム （MSG） 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月16に「グルタミン酸ナトリウム （MSG）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。グルタミン酸ナトリウム （MSG）に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
グルタミン酸ナトリウム （MSG）市場の概要
グルタミン酸ナトリウム （MSG） 市場に関する当社の調査レポートによると、グルタミン酸ナトリウム （MSG） 市場規模は 2035 年に約 91億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の グルタミン酸ナトリウム （MSG） 市場規模は約 59 億米ドルとなっています。グルタミン酸ナトリウム （MSG） に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 3.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グルタミン酸ナトリウム（MSG）市場シェアの拡大は、都市化と世界的なインスタント食品文化の台頭によるものです。利便性重視のライフスタイルへの移行により、グルタミン酸ナトリウムの需要と入手しやすさが高まっています。グルタミン酸ナトリウムは、様々な地元料理や国際料理のうま味成分として、加工食品や調理済み食品に欠かせない存在となっています。その主な要因は、世界人口の約57%が現在都市部に居住しており、2050年までに68%に増加すると予測されていることです。この劇的な変化は、より忙しいライフスタイルと狭い居住空間を招き、家庭での調理が制限され、加工食品への依存を促しています。
もう一つの重要な要素は、インスタント食品の成長です。インスタント食品市場は、2024－2030年の間に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予想されており、2023年には5,527億米ドルに達すると見込まれています。手軽で手頃な価格で風味豊かな食事への関心の高まりにより、MSGは多くの分野で重要な要素となっています。さらに、都市化の進展に伴い、食品サービスのインフラとサプライチェーンが近代化され、MSGは世界市場でより入手しやすく、広く入手可能になっています。
しかし、今後数年間は価格変動が市場の成長を抑制すると予想されています。MSGは、様々な農産物原料から抽出された炭水化物を発酵させて製造されます。価格は、気象条件、地政学的緊張、世界的な需要などの要因の影響を受け、非常に不安定です。生産コストもこの変動の影響を受けています。さらに、多くの政府は、消費者がMSGを手頃な価格で購入できるよう、厳格な価格統制と上限を設けています。当局による規制はエンドユーザーを保護するのに役立ちますが、メーカーの利益率を大幅に制限し、市場に参入しようとする新規企業にとって障壁となる可能性があります。
グルタミン酸ナトリウム （MSG）市場セグメンテーションの傾向分析
グルタミン酸ナトリウム （MSG） 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、グルタミン酸ナトリウム （MSG） の市場調査は、アプリケーション別、形態/タイプ別、製品タイプ/組成別、機能別と地域別に分割されています。
