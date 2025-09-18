エポキシ硬化剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月16に「エポキシ硬化剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エポキシ硬化剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エポキシ硬化剤市場の概要
エポキシ硬化剤市場に関する当社の調査レポートによると、エポキシ硬化剤市場規模は 2035 年に約 56.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エポキシ硬化剤市場規模は約 37.9億米ドルとなっています。エポキシ硬化剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.85% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エポキシ硬化剤市場シェアの拡大は、世界的な自動車産業の活況と急速な工業化、そしてそれに伴う建設資材の需要によるものです。エポキシ硬化剤は、自動車や建設資材に高性能、機械的強度、耐薬品性を提供できるため、主に最終用途産業で使用されています。DIC Corporationのような企業は、エポキシ硬化樹脂の特性を向上させるための新技術に投資しています。
エポキシ硬化剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/epoxy-curing-agents-market/108086
エポキシ硬化剤の市場調査では、世界中の大手メーカーの魅力的な存在により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これらのメーカー間の協力関係の強化が、エポキシ硬化剤市場を牽引しています。例えば、BASFとSikaの提携により、新製品Baxxodur EC 151が導入され、この持続可能なエポキシ硬化剤は、床材や複合材用途の建設業界で広く採用されており、建設業界に新たな変化をもたらしています。
しかし、厳しい環境規制は、今後数年間の市場成長を制限すると予想される主要な制約要因の一つです。EPA規制によると、エポキシ硬化剤の化学プロセス中に放出される有害化学物質の排出を削減する必要があります。これは、樹脂製造中に生成されるエピクロロヒドリンに制限を課しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329945&id=bodyimage1】
エポキシ硬化剤市場セグメンテーションの傾向分析
エポキシ硬化剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エポキシ硬化剤 の市場調査は、製品タイプ別、エンドユーザー産業別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
エポキシ硬化剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-108086
エンドユーザー産業別に基づいて、エポキシ硬化剤の世界市場は、自動車、電子機器と電気製品、建設とインフラ、航空宇宙、海洋、その他のサブセグメントに分割されています。当社の専門調査チームによる調査によると、予測期間中、エンドユーザー産業別に基づくこれらすべてのサブセグメントの中で、自動車産業が優位に立つと予想されます。2035年までに、エポキシ硬化剤市場の約30%の市場シェアを獲得すると予想されます。軽量で高性能な車両の需要増加とEV人気の高まりが、この市場の主な要因です。中国のハイファーグループによると、硬化剤が使用されているエポキシ複合材は、車両重量を最大60%削減できます。軽量化により車両の燃費と性能が向上し、硬化剤の需要が高まります。
