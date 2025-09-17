全国の行列ラーメンが食べられる！買える！「宅麺らぁめん横丁」渋谷にオープン！

グルメエックス株式会社

国内最大級のラーメン専門通販サイト「宅麺.com」を運営するグルメエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：冨澤 文秀）は、 2025年9月17日（水）より東急プラザ渋谷5階「Pepper PARLOR（ペッパーパーラー）」にオープンする「宅麺らぁめん横丁」にて、日本全国の行列店の人気ラーメンを提供します。

「宅麺らぁめん横丁」では、長時間の行列ができる人気店の味をそのまま味わえます。さらに店頭では、「宅麺.com」で販売している冷凍商品をその場で購入いただける販売コーナーも設置します。通販では送料がかかる商品も、店頭購入ならそのままお持ち帰りいただけます。ご自宅用にはもちろん、手土産としてもおすすめです。イートインと持ち帰りの両方に対応した店舗は初の試みで、渋谷区での常設出店も初めてとなります。

また、宅麺らぁめん横丁のオープンを記念して、ユカイ工学株式会社が開発・販売する、熱々の食べ物や飲み物を代わりに「ふーふー」と冷ましてくれる小型ロボット「猫舌ふーふー」を店頭で販売します。「あなたにとっての適温」に冷ましてくれるので、熱いものが苦手な方やお子さま、海外のお客さまに人気の商品です。

■「宅麺らぁめん横丁」概要

開催期間：2025年9月17日（水）～

場所：Pepper PARLOR (営業時間 午前11時～午後10時)

*営業時間は状況によって変更となる場合があります。最新情報は食べログページにてご確認ください。

住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷5階

食べログページ： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13241764/

店舗公式HP：https://pepperparlor.com/

■「宅麺らぁめん横丁」店内飲食ラインアップ

中華蕎麦とみ田/らぁ麺(醤油)

価格：1,290円（税込）

ラーメン界の王者がこだわりぬいた至高のらぁ麺！あっさりしつつも濃厚で旨味のつまった上品な味わい！

大島/味噌らーめん

価格：1,190円（税込）

日本を代表する味噌ラーメン店「札幌すみれ」で12年間修行した職人店主が届ける、濃厚で抜群のキレを誇る味噌ラーメン。ニンニク、生姜の香りが食欲をそそる至高の一杯。

らーめん与七/とんこつラーメン

価格：1,290円（税込）

濃厚ドロドロ豚骨ラーメンにして意外なほどに後味すっきりの逸品。これでもか、と麺に絡みつく濃度抜群のスープは、病みつき度マックス！

きまぐれクック監修 淡麗貝だし塩らーめん

価格：1,710円（税込）

ホタテなどの貝を煮干風味に、イタヤガイは魚介パウダーとして仕立て丁寧に旨みを抽出したスープに貝の香りがふわりと立ち、塩味のやさしさと奥深いコクが広がる海の旨みを味わう淡麗塩ラーメン。

麺家 たけ田/蟹だし濁り塩らーめん

価格：1,290円（税込）

蟹のだしが効いた白濁したスープは蟹の旨みや甘みにまろやかな塩の味わいが新しい。お店では常連さんの間で人気メニューとなっており、鳥取の新星が放つ次なる一杯に大注目だ。

■「宅麺らぁめん横丁」冷凍商品持ち帰りラインアップ

濃麺海月/鶏濃麺（醤油）

価格：1,490円（税込）

知る人ぞ知る千葉の名店「濃麺海月」。数々の限定を生み出す店主の才能と技術は業界随一。多くの人気メニューの中から宅麺が厳選した、鶏濃麺（醤油）を販売！

ちばから/伝説のww担々麺

価格：1,598円（税込）

過去２回しか本店で提供したことのない激レア担々麺！類稀な濃厚白ゴマペーストとお馴染みちばからド乳化スープとの相性抜群！スープの旨みと肉味噌の辛みも中毒性抜群だ！

宍道湖しじみ中華蕎麦琥珀/しじみ中華蕎麦

価格：1,598円（税込）

名店『麺処 ほん田』で修行を積んだ岩田氏が生み出す至高のしじみラーメン。大量のしじみを使用したスープはあっさりながら、旨みが強烈で食べる者の記憶に残り続ける一杯だ。

大島/味噌らーめん

価格：1,598円（税込）

日本を代表する味噌ラーメン店「札幌すみれ」で12年間修行した職人店主が届ける、濃厚で抜群のキレを誇る味噌ラーメン。ニンニク、生姜の香りが食欲をそそる至高の一杯。

ラーメン富士丸/あの頃のガッツリ豚醤油富士丸

価格：1,512円（税込）

食べ応え抜群の太縮れ麺と豚の旨みの醤油スープが衝撃的。富士丸らしいあまじょっぱい味わいがクセになる一杯！

ビンギリ/冷やしタンタン中華

価格：1,274円（税込）

担々麺の名店が贈る冷やし中華。旨辛肉味噌とレモンの酸味が相性抜群！

きまぐれクック監修 淡麗貝だし塩らーめん

価格：1,814円（税込）

ホタテなどの貝を煮干風味に、イタヤガイは魚介パウダーとして仕立て丁寧に旨みを抽出したスープに貝の香りがふわりと立ち、塩味のやさしさと奥深いコクが広がる海の旨みを味わう淡麗塩ラーメン。

元祖スタミナ満点らーめん すず鬼/スタ満ソバ

価格：1,404円（税込）

究極の中毒性！抜群のジャンク性！衝撃の新ジャンルラーメン「スタ満ソバ」。2019年にオープンし、大ブレイクを果たした同店。今では各地に「すず鬼インスパイア系」が出現し、「スタ満」の名は一気に全国区へ。スープのパンチ力、麺の凶暴性、具材の量、全てが規格外！！

中華蕎麦 とみ田/つけめん

価格：1,274円（税込）

超濃厚な魚介豚骨スープが特徴のつけめんを看板に掲げる「中華蕎麦とみ田」。OPENから今もなお、その味を求めて早朝から行列を成す。小麦粉から独自開発した、唯一無二の自家製極太麺は、他店の店主も舌を巻くほどの完成度。

俺の生きる道 白山店/夢のラーメン（味付き脂付き）

価格：1,544円（税込）

お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー総合大賞3連覇を果たし、ついに殿堂入り！数多くのメディアからも取り上げられ、その勢いはとどまるところを知らない。

ちばから/らーめん

価格：1,350円（税込）

千葉県市原市の郊外にひときわ目立つ大行列を作り出す「ちばから」。ラーメン二郎出身でセンス抜群の店主が作るラーメンは、荒々しさの中に繊細なバランスが感じられ、二郎インスパイア系の中でもトップレベルの実力と人気を誇る。

むぎとオリーブ/鶏SOBA

価格：1,404円（税込）

大山どりを大量に使った黄金スープと老舗醤油を最適にブレンドした一杯。スープのコクと醤油のキレに加わる鶏油の香りが、コシのある細麺に絡みつき、啜る度に至極のひと時を感じる。

麺屋一燈/濃厚魚介つけ麺

価格：1,200円（税込）

2010年6月のオープン直後から大行列を作りだし、「食べログ東京ベストラーメン大賞」等、数多くの賞を受賞してきた麺屋一燈。「ラーメンで人を幸せにしたい」を合言葉に作られた、誰もが認める濃厚魚介つけ麺が宅麺に堂々の登場！

麺家 たけ田/蟹だし濁り塩らーめん

価格：1,188円（税込）

蟹のだしが効いた白濁したスープは蟹の旨みや甘みにまろやかな塩の味わいが新しい。お店では常連さんの間で人気メニューとなっており、鳥取の新星が放つ次なる一杯に大注目だ。

※ラインアップは随時変更となります

■「猫舌ふーふー」とは

店頭販売価格：4,180円（税込）

『猫舌ふーふー』は、カップや食器にそっと寄り添うようにセットするだけで、小型ファンがやさしい風を送り、食べ物や飲み物を「あなたにとっての適温」に冷ましてくれます。 3分間の使用で約18℃の冷却効果を実現します。

*予告なく販売を終了する場合がございます。

■宅麺とは

日本が世界に誇る全国のすばらしい行列のできる名店ラーメンの味を店主直送でそのままお届けします。店舗で出しているスープを濃縮せずに、麺や具材をそのままの状態で冷凍した商品や、お店のレシピと味を研究し尽くして、店主のこだわりを忠実に再現した商品を提供しています。生麺の風味とあわせ、宅麺でしか味わえない「自宅でも、“本物”を啜る贅沢を。」に、こだわっています。

通販サイト「宅麺.com」では、累計400万食のラーメン・つけ麺を販売し、ラーメン・つけ麺のネット通販 累計販売実績No.1※を獲得。2025年5月現在、累計全国700店舗以上の有名ラーメン店がパートナーとして加盟し、これまでに約1,800種類の商品を取り扱ってきました。会員数は55万人を突破しました。現在は「宅麺.com」に加え、全国の大型商業施設、スーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店、冷凍自動販売機などにも販路を拡大中です。

※TPCマーケティングリサーチ株式会社が2024年6月に実施したラーメン・つけ麺に特化したインターネット通販サービスを対象とした調査より

「宅麺.com」公式サイト：https://www.takumen.com/

取り扱い店舗：https://www.takumen.com/statics/stores

公式 X ：https://x.com/taku_men

公式 Instagram ：https://www.instagram.com/takumen_insta/

グルメエックス株式会社ホームページ： https://gourmet-x.co.jp/

グルメエックス株式会社

代表取締役社長：冨澤 文秀

設立：2010年4月

本社：東京都港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

コーポレートサイト：https://gourmet-x.co.jp/