【10/2（木）12:00-13:00 オンライン開催】いま知っておきたい！ISO9001・14001 ── 2026年規格改訂と対応の第一歩

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」「ISO NEXT」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、10/2（木）12:00-13:00「今から備える！ISO9001・14001規格改訂セミナー」を開催します。2026年に予定されているISO9001・ISO14001の規格改訂について、大手企業向けの特別企画として企画した本セミナーでは、規格改訂のポイントと今後の対応の方向性をいち早くお伝えします。これまで数多くの中小企業を支援してきた実績に加え、今回は大手企業が直面する課題にフォーカス。ISOの専門家が「規格改訂とは何か」「2026年版の改訂内容」「改訂対応に向けて今取り組むべきこと」を分かりやすく解説し、改訂への実践的な第一歩をサポートいたします。

なお、本セミナーは大手企業様を想定した内容で構成しておりますが、中堅・中小企業の皆さまにとっても有益な情報をご提供できるプログラムとなっております。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・開催の背景

お申し込みはこちら :https://forms.gle/q916abZyWJ57u7RN8

2026年9月頃、ISO9001・ISO14001の規格改訂が予定されています。さらに2024年2月には、「気候変動への配慮」がISO9001・ISO14001を含む多くのマネジメントシステム規格に追加されました。これにより、認証取得企業においては、今後の事業活動の方向性を大きく左右する見直しが求められる可能性が高まっています。

特に大手企業においては、グループ全体での方針統一や、サプライチェーン全体を見据えた運用体制の整備が必要となり、規格改訂への対応は一層複雑化します。しかしながら、最新情報の収集や全社的な対応策の検討に十分な時間を確保することは容易ではありません。

そこでこのたび、大手企業向けの特別企画として「今から備える！ISO9001・14001規格改訂セミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、ISOの専門家が「規格改訂とは？」「2026年版の改訂内容」「改訂対応のために必要なこと」を分かりやすく解説。従来の中小企業支援で培った知見に加え、大手企業特有の課題にも焦点を当て、来るべき規格改訂に向けた実効的な準備をサポートいたします。なお、本セミナーは大手企業様を想定した内容で構成しておりますが、中堅・中小企業の皆さまにとっても有益な情報をご提供できるプログラムとなっております。

◎こんな方におすすめ：

ISO9001・ISO14001のご担当者様

ISO9001・ISO14001の規格改訂について最新情報を知りたい方

ISO9001・ISO14001の規格改訂について不安をお持ちの方

・開催概要

日時：2025年10月2日（木）12:00～13:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：ISO NEXT（株式会社スリーエーコンサルティング）

講師：シニアコンサルタント 吉岡洋次

内容：

（１）規格改訂とは

（２）ISO9001・ISO14001の2026年版における改訂内容とは

（３）規格改訂に必要なこと

（４）質問タイム

※当日、一部内容にご変更がある可能性があります。

お申し込みはこちら :https://forms.gle/q916abZyWJ57u7RN8

弊社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他



■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：258名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人