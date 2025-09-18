CBCテレビ製作のドキュメンタリー番組「評価不能γ　ワクチンの影」が、日本民間放送連盟賞番組部門テレビ報道で、最優秀を受賞！！

株式会社CBCテレビ

CBCテレビ製作で今年5月に放送した「評価不能γ ワクチンの影」が、2025年日本民間放送連盟賞の番組部門テレビ報道で【最優秀】を受賞しました。

「評価不能γ」は、新型コロナワクチンを接種した後で体調不良に苦しむ患者や亡くなった人の遺族に密着するとともに、原因究明を進める様々な医師の取り組みを取材した番組で、取材活動は今も、そしてこれからも続けていきます。

日本民間放送連盟賞は、質の高い番組がより多く制作・放送されることを促すと共に、放送による社会貢献活動等の一層の発展を図ることを目的としているもので、放送業界の中で最も権威の高いコンクールの一つです。

CBCテレビ製作「評価不能γ ワクチンの影」は、日本民間放送連盟賞グランプリの候補作品となっていて、表彰は１１月７日（金）に名古屋で開催の民間放送全国大会で行われます。

＜番組概要＞

タイトル：「評価不能γ ワクチンの影」

製作・著作：CBCテレビ

制作統括：有本 整

取材：竹下友彩 大石邦彦

撮影：尾白 敦 渡辺隼勢

編集：岩崎泰三

音効：野田香純