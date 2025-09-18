AsiaNet 201069

このリリースでは、新しいテクノロジーへの対応追加に加えて、NeoLoad Web プラットフォームで進めてきた基盤的なモダナイゼーションの初期リリースが含まれています。

AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / September 18, 2025 / NeoLoad Web 新バージョン

テクノロジーが進化するにつれ、テストソリューションも進化する必要があります。NeoLoad Web はすでにモダンなプラットフォームでしたが、解決すべき制限がありました。本リリースでは、NeoLoad Web の次世代版を正式に提供開始します。NeoLoad の SaaS 顧客は本日よりhttps://neoload-v2.saas.neotys.com/ にて利用可能です。本リリースでは以下の主要な設計改善が実装されています：

・他の Tricentis ソフトウェアソリューションとの設計標準化。これにより、他のソリューションを利用している場合、NeoLoad の使用も容易かつ一貫した体験となります。

・V4 API のカバレッジ拡張により、NeoLoad Web のすべての側面を網羅。従来 V3 API では利用できなかった機能も含まれます。

・レポート機能の強化および新しいレポート機能の追加。

・自動結果分析のための新しい拡張分析エンジンの技術プレビュー。

拡張分析（Augmented Analysis）とは？

AI プラットフォームが進化し続ける中、拡張分析は新しい NeoLoad Web アーキテクチャに組み込まれています。初期リリースでは、すべてのパフォーマンステスト結果セットに必ず含まれる RED 指標（Rate、Error、Duration）に注目し、さらなる分析が必要な結果を特定し、その理由を説明します。パフォーマンスエンジニアリングチームがどこに注力すべきかを案内することを目的に設計されていますが、今後のフェーズ（拡張設計機能も含む）では、NeoLoad プロジェクトや APM データを取り込み、より堅牢な分析フレームワークを提供し、パフォーマンスエンジニアリングの実践を加速・高度化できるようになります。



現行の NeoLoad Web インターフェースは廃止されますか？

いいえ。テスト活動に支障が出ないように、当面の間は両方のバージョンを維持します。新しいフロントエンドは既存のバックエンドコンテナスタックと通信する新しいコンテナスタックに過ぎないため、顧客はいつでも両インターフェースを切り替えることが可能です。すべてのユーザー認証情報、NeoLoad プロジェクト、テスト結果は両方のバージョンで表示され、変更も即座に反映されます。例えば、一方でテストを開始し、もう一方に切り替えると、テストがリアルタイムで設定・実行される様子が表示されます。

SAP RFC サポート

SAP プラットフォームに他のアプリケーションを統合する際、顧客はしばしば ABAP プロセスを他の SAP コンポーネントやサードパーティシステムに結び付ける必要があります。NeoLoad の Remote Function Calls (RFC) サポートにより、SAP システム間や SAP と外部システムとの統合ポイントを信頼性かつスケーラブルに検証するパフォーマンスエンジニアリングが可能になります。これにより、SAP と接続される他のシステムの機能をシミュレートしたり、SAP がサードパーティシステムとやり取りする際の挙動を模倣することで、本番環境でのスケーラビリティや信頼性を確認できます。

SAP IDoc サポート

SAP と他のシステム間で情報を交換する際、信頼性の高い構造化データが不可欠です。SAP IDoc (Intermediate Document) プロトコルは、注文書、請求書、納品スケジュール、マスターデータなどを交換する際によく利用されます。NeoLoad による IDoc データ形式のサポートにより、SAP への IDoc データセット取り込みや、SAP から他のシステムへのデータ配信をパフォーマンステストでき、本番負荷下でも遅延やデータ問題を防ぎ、SAP 環境の高いスケーラビティと信頼性を保証します。

TN5250 サポート

NeoLoad 2024.3 では新しい RTE プロトコルが導入されましたが、5250 のサポートは含まれていませんでした。2025.1 ではこのギャップを埋め、TN5250 リモートターミナルエミュレーションプロトコルをサポートします。これにより、パフォーマンスエンジニアは AS/400 システムへのトラフィックをエミュレートし、その性能を検証できるようになります。インターネット経由で新しいワークロードが追加され続けても、AS/400 システムが性能劣化なく動作し続けることを保証します。

NeoLoad 2025.1 は SAP および RTE 環境のサポートを拡張し、プラットフォームのモダナイゼーションを推進するアーキテクチャ上の改善を導入しています。詳細については、今後開催予定のウェビナーにご登録ください。

* RFC および IDoc のサポートは NeoLoad 2025.1 ではすべてのエディションで利用可能ですが、今後のリリースで追加機能や拡張が実装される際には、特定のエディションパッケージに含まれる形に変更されます。その時点では、RFC および IDoc の利用は、定義予定のエディションパッケージ条件を満たす NeoLoad 顧客に限定されます。

