ＣＲＩ、2030年の売上高100億円を目指し組織改正を実施、モビリティ含む３事業本部と開発本部で事業拡大を加速

株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（東京都渋谷区、代表取締役社長：押見 正雄）は、より機動的な事業活動に向け組織改正を実施します。事業部門をゲーム、エンタープライズ、モビリティの3事業本部制に再編し、各事業本部内に開発部と営業部を内包、業界の課題に迅速に対応できる体制を実現します。また、開発本部は各事業に共通する技術基盤の探求と汎用化を推進する部隊と位置づけ、効率的な開発体制を構築します。業界の課題を技術で解決する事業本部と、事業分野を超えて技術を展開する開発本部で、当社の事業展開を加速させてまいります。















主な組織改正の内容は次のとおりです。

記