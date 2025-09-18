こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＣＲＩ、2030年の売上高100億円を目指し組織改正を実施、モビリティ含む３事業本部と開発本部で事業拡大を加速
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（東京都渋谷区、代表取締役社長：押見 正雄）は、より機動的な事業活動に向け組織改正を実施します。事業部門をゲーム、エンタープライズ、モビリティの3事業本部制に再編し、各事業本部内に開発部と営業部を内包、業界の課題に迅速に対応できる体制を実現します。また、開発本部は各事業に共通する技術基盤の探求と汎用化を推進する部隊と位置づけ、効率的な開発体制を構築します。業界の課題を技術で解決する事業本部と、事業分野を超えて技術を展開する開発本部で、当社の事業展開を加速させてまいります。
主な組織改正の内容は次のとおりです。
記
■組織改正
（１）事業部門を3事業本部＋1開発本部に再編
機動的な事業活動を推し進めるべく、製販一体の事業本部制をベースとした組織に再編するとともに、共通基盤や技術開発を担う機能を開発本部に集約する。
事業本部は、ゲーム、モビリティ、エンタープライズの3事業本部とする。
開発本部は、事業共通の音響技術開発を担う「音響開発部」、TeleXus開発を担う「映像・TeleXus開発部」、事業共通の技術戦略を担う「技術戦略室」、営業⽀援機能を担う「業務推進室」とする。
（２）バックオフィス部門を1本部に統合
部門間連携の更なる強化を期し、2本部を統合し、コーポレート本部とする。
（３）リスク管理委員会を改組
リスク管理委員会を発展的に改組し、リスク・コンプライアンス委員会とする。
■株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアについて
「音と映像で社会を豊かに」を企業理念として、主に音声・映像関連の研究開発を行い、その成果をミドルウェア製品ブランド「CRIWARE（シーアールアイウェア）」として、ゲーム分野、モビリティ分野、組込み分野を中心にさまざまな分野に展開しています。ＣＲＩは、「CRIWARE」を通じて、ユーザビリティ向上、クオリティ向上のための技術やソリューションを提供し、開発者の課題解決をサポートするとともに、エンドユーザーのユーザビリティ向上をサポートしてまいります。
【会社概要】
社名：株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（CRI Middleware Co., Ltd.）
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー11階
代表取締役社長：押見 正雄
事業内容：音声・映像等に関する研究開発、ミドルウェア製品の販売・サポート、および関連する受託開発
設立： 2001年8月1日
HP：https://www.cri-mw.co.jp/
※「ＣＲＩ」、「CRIWARE」およびCRIWAREロゴは、日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 広報担当
Webフォーム（広報問い合わせ）：https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html