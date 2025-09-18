こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【関西ペイント × 横浜DeNAベイスターズ特別企画】建設市場向け塗料を限定発売
関西ペイント販売株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：桑原 康、以下「関西ペイント販売」）は、プロ野球球団「横浜DeNAベイスターズ」との特別企画として、建設市場向け塗料8商品を2025年9月22日（月）より期間限定で発売いたします。
本取り組みは、横浜DeNAベイスターズのブランド力との相乗効果により塗料に“話題性”を加えることで、より多くの方々に塗料の魅力を届け、建設市場の活性化を目指すものです。
関西ペイント販売では、2025年10月に神奈川県横浜市の「横浜シンフォステージ ウエストタワー」への移転を予定しており、本企画は新たな拠点でのスタートを記念した施策として展開します。今後も地域に愛される塗料のプロフェッショナル集団として、当社に関わる皆さまに喜んでいただけるよう新たな取り組みを進めてまいります。
■商品概要
横浜DeNAベイスターズ オリジナルデザイン缶とオリジナルTシャツ（1種）がセットになったパッケージ商品です。
オリジナルTシャツは全6種からランダムで１種が封入されます。
※本製品は、塗装業者様向けの製品です。
※販売予定に達し次第終了とさせていただきます。
■販売期間
2025年9月22日（月）～12月15日（月）
■対象商品（※記載塗色・セットのみが対象となります）
１．アレスダイナミック TOP ベイスターズコラボ（２缶１セット）
最先端のラジカル制御技術で、外壁を長期間美しく保護。
高い耐候性と優れた作業性を兼ね備えた、外壁塗装の新定番です。
製品カタログ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/774.pdf
２．ラグゼ MUKI トップ ベイスターズコラボ
無機×有機ハイブリッド技術により、圧倒的な超耐候性を実現。
外壁を長期間美しく守る、プレミアムグレードの仕上げ材です。
製品カタログ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/982-1.pdf
３．アレスダイナミックシーラーマイルド ベイスターズコラボ（透明)
優れた付着性を有する信頼性の高い下塗り材。
光触媒サイディングやモニエル瓦など、外壁・屋根など様々な下地に幅広く対応します。
製品カタログ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/857-1.pdf
４．アレスダイナミックシーラーアクア ベイスターズコラボ（透明）
水性タイプで扱いやすく、環境にも配慮した下塗り材。
低臭・低VOCで安全性と作業性を両立します。
製品カタログ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/856.pdf
５．スーパーザウルスⅡ ベイスターズコラボ（３缶１セット：白・グレー・赤さび）
鉄部塗装の定番で、サビ止め効果と優れた仕上がりを両立した万能さび止め塗料。
亜鉛メッキ、アルミニウム、コンクリートなど幅広い用途に対応します。
製品カタログ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/766.pdf
６．ザウルス EX２ ベイスターズコラボ（３缶１セット：白・グレー・赤さび）
１液タイプで優れた防錆性能を発揮する高機能さび止め塗料。
鉄部の長期保護に適した、高性能な下塗り材です。
製品カタログ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/217.pdf
７．RS プライマー ベイスターズコラボ（白）
８．RS マルチシーラー ベイスターズコラボ（白）
※リフォームサミット会員様限定商材です。リフォームサミットの詳細は会員向けサイトをご参照ください。
https://www.kansai.co.jp/reform-s/
■関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 建設塗料本部 磯野
E-mail：isono01@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（水島・西村）
E-mail：koho＠als.kansai.co.jp
