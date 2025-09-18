「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「高垣楓」が、弾けるリズムと胸のドキドキを熱いビートに『ダンス・ダンス・ダンス』を踊り競い合う姿で立体化。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「WAVE」より、『アイドルマスター シンデレラガールズ [ダンス・ダンス・ダンス]高垣楓+ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●アイドルマスター シンデレラガールズ [ダンス・ダンス・ダンス]高垣楓+ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191180&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■アイドルマスター シンデレラガールズ [ダンス・ダンス・ダンス]高垣楓+ 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：23,800円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：WAVE


【スケール】1/7


【サイズ】全高約255mm


【素材】PVC(一部ABS)



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：まるひげ


彩色：namoji

























「アイドルマスター シンデレラガールズ」より、ルミナス・アズール・デュオ、高垣楓が1/7スケール完成品フィギュアで登場！


弾けるリズムと胸のドキドキを熱いビートに『ダンス・ダンス・ダンス』を踊り競い合う姿を立体化しました。


銀河の果てまで輝きを放つクールなダンス衣装「ダンスオンザギャラクシー」はジャケットはもちろん、グローブやショートパンツ、各所のベルトやエンブレムなど細部まで忠実に再現。


カラーリングはホワイト・ブラックの中に差し込まれたネオンブルーがスタイリッシュで、更にブラックライトを当てることで「青」の発光状態が再現できます。


元気よくいっぱい跳ねて青い光を宙になびかせる、楓さんのエネルギッシュで健康的なポージングとスタイルも魅力的です。


どこか恋にも似た昂る気持ちで、ハートを撃ち抜くウィンクの笑顔も可愛らしい、楓さんのキュートな魅力とアイドルの輝きを是非お手元でお楽しみください。



※ブラックライトは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。


※ブラックライトの種類等により発光の仕方・見え方が異なります。予めご了承ください。


※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



【店舗情報】


