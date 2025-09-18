「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「高垣楓」が、弾けるリズムと胸のドキドキを熱いビートに『ダンス・ダンス・ダンス』を踊り競い合う姿で立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「WAVE」より、『アイドルマスター シンデレラガールズ [ダンス・ダンス・ダンス]高垣楓+ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●アイドルマスター シンデレラガールズ [ダンス・ダンス・ダンス]高垣楓+ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191180&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■アイドルマスター シンデレラガールズ [ダンス・ダンス・ダンス]高垣楓+ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：23,800円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：WAVE

【スケール】1/7

【サイズ】全高約255mm

【素材】PVC(一部ABS)

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：まるひげ

彩色：namoji

「アイドルマスター シンデレラガールズ」より、ルミナス・アズール・デュオ、高垣楓が1/7スケール完成品フィギュアで登場！

弾けるリズムと胸のドキドキを熱いビートに『ダンス・ダンス・ダンス』を踊り競い合う姿を立体化しました。

銀河の果てまで輝きを放つクールなダンス衣装「ダンスオンザギャラクシー」はジャケットはもちろん、グローブやショートパンツ、各所のベルトやエンブレムなど細部まで忠実に再現。

カラーリングはホワイト・ブラックの中に差し込まれたネオンブルーがスタイリッシュで、更にブラックライトを当てることで「青」の発光状態が再現できます。

元気よくいっぱい跳ねて青い光を宙になびかせる、楓さんのエネルギッシュで健康的なポージングとスタイルも魅力的です。

どこか恋にも似た昂る気持ちで、ハートを撃ち抜くウィンクの笑顔も可愛らしい、楓さんのキュートな魅力とアイドルの輝きを是非お手元でお楽しみください。

※ブラックライトは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。

※ブラックライトの種類等により発光の仕方・見え方が異なります。予めご了承ください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、「アイドルマスター シンデレラガールズ」関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13193&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

【店舗情報】

