【推薦コメントが到着＆入場者プレゼント決定！】ジム・ジャームッシュ監督『コーヒー&シガレッツ』リバイバル上映！松居大悟監督、今泉力哉監督から推薦コメントが到着＆入場者に海外版ミニポスターをプレゼント！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、日本公開20周年を記念して9月26日（金）より1週間限定の上映が決定しているジム・ジャームッシュ監督・脚本の『コーヒー&シガレッツ』。

10月1日「コーヒーの日」、新宿ピカデリーにて公開20周年トークイベント付き上映へご登壇予定である映画監督の松居大悟監督、今泉力哉監督のお二人から推薦コメントが到着しましたのでご紹介します。

トークイベント付き上映の詳細については【『コーヒー&シガレッツ』公開20周年トークイベント付き上映】をご覧ください。

そして、入場者プレゼントとして、海外版ミニポスターの配布も決定しました。入場者特典の詳細は【『コーヒー&シガレッツ』入場者プレゼント情報】をご覧ください。

【『コーヒー&シガレッツ』推薦コメント】

松居大悟（映画監督）

映画はこうあるべき、なんて固定観念を外してくれたのがジム・ジャームッシュなのかもしれない。本作が特にそうである。

水のような会話。苦いユーモア。ぬるい距離感。細部に神が宿る。人生なんてそんな瞬間の連続だよなぁ、としみったれた人生を見つめ返すような。そうしてまた昨日みたいな日を繰り返している。

今泉力哉（映画監督）

ジャームッシュの映画の魅力ってなんなのか。最初はそのお洒落な感じとか熱の高くない感じとかに惹かれていて。それこそ激しいカット割もCGもなくて自分でもつくれそう、みたいな。でも結局はそこにいる人物が魅力的なんだと思います。どこか欠陥のある人たち。くだらない見栄。自信のなさ。そこから生まれる気まずい笑い。格好悪くても生きていくんだっていうことを教わった気がします。つくろうと思ってもつくれない映画たち。でもずっと憧れはありますね。

また、松居大悟監督の新作映画『ミーツ・ザ・ワールド』も10月24日（金）より公開となります。ぜひ映画『ミーツ・ザ・ワールド』もあわせて足をお運びください！

詳細は【『ミーツ・ザ・ワールド』作品情報】をご覧ください。

【『コーヒー&シガレッツ』公開20周年トークイベント付き上映】

(C)金原ひとみ／集英社・映画「ミーツ・ザ・ワールド」製作委員会

■上映作品：『コーヒー&シガレッツ』

■日時：2025年10月1日（水）19：00の回上映後（21:30終了予定）

■価格：2,000円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※アップチャージシートをご購入の場合、別途追加料金があります。（AKRacing BOXシート：3,000円）

■劇場：新宿ピカデリー（東京都新宿区新宿3丁目15-15）

■登壇者：松居大悟、今泉力哉 ※敬称略

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■販売：劇場窓口、劇場インターネット販売

（WEB）9月19日（金）AM0:00～（9月18日（木）24:00）

（劇場窓口）9月19日（金）劇場OPENより販売 ※残席があった場合

『コーヒー&シガレッツ』はコーヒーを囲みタバコを吸いながら繰り広げられる、とりとめのない会話を撮影した11のエピソードからなるオムニバスムービー。

ロベルト・ベニーニやスティーヴン・ライト、ケイト・ブランシェットら俳優をはじめ、ジム・ジャームッシュ作品の常連であるスティーヴ・ブシェミ、トム・ウェイツやイギー・ポップ。

そして、本作にはThe White Stripesのメグ・ホワイトとジャック・ホワイト、Wu-Tang ClanのRZAやGZAといったミュージシャンやコメディアンなど個性豊かな面々が出演する。

ジム・ジャームッシュ監督らしいユーモアとそれぞれの出演者が持つ独特の空気感が絶妙に混じり合った名作をぜひ劇場でお楽しみください！

今回の上映企画は日本での公開20周年を記念して、「コーヒーの日（10月1日）」にちなんだ上映となります。

なお、本企画ではオリジナルの入場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表いたします。

『コーヒー&シガレッツ』公開情報

公開日：2025年9月26日（金）より1週間限定

公開劇場：全国20館

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

提供：ロングライド

配給：Filmarks

『コーヒー&シガレッツ』公開劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］シネマテークたかさき

［埼玉］MOVIXさいたま

［千葉］キネマ旬報シアター（9/26～）

［東京］新宿ピカデリー、MOVIX亀有、キネカ大森、シネ・リーブル池袋、YEBISU GARDEN CINEMA（10/17～）

［石川］シネモンド（10/11～）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ

［京都］MOVIX京都

［大阪］なんばパークスシネマ

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場

［岡山］MOVIX倉敷

［広島］サロンシネマ

［福岡］KBCシネマ

『コーヒー&シガレッツ』作品情報

(C) Smokescreen Inc.2003 All Rights Reserved

2003年／アメリカ／97分



監督・脚本：ジム・ジャームッシュ

出演：ロベルト・ベニーニ、スティーヴン・ライト、ジョイ・リー、スティーヴ・ブシェミ

＜あらすじ＞

“コーヒー”と“タバコ”にまつわる愛すべき11のエピソード。コーヒーを飲みながら、タバコを吸いながら、様々な登場人物たちが、どうでも良さそうで、良くない、でもひとクセある会話を繰り広げていく・・・。

『ミーツ・ザ・ワールド』作品情報

(C)金原ひとみ／集英社・映画「ミーツ・ザ・ワールド」製作委員会

歌舞伎町を舞台に、新たな出会いが導く世界を描いた

現代版”不思議の国のアリス“

生きづらさを抱えるすべての人に贈るマスターピース

公開日：2025年10月24日(金)

2025年/日本/カラー/アカデミー（1.37:1）/5.1ch/126分/G



監督：松居大悟

原作：金原ひとみ『ミーツ・ザ・ワールド』（集英社文庫 刊）

脚本：國吉咲貴 松居大悟 音楽：クリープハイプ

主題歌：クリープハイプ「だからなんだって話」（ユニバーサルシグマ）

出演：杉咲花 南琴奈 板垣李光人

配給：クロックワークス

公式HP：https://mtwmovie.com/

SNS：公式X / Instagram / TikTok

＜あらすじ＞

擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」に全力で愛を注ぎながらも、自分のことは好きになれない由嘉里。27歳になって結婚・出産…と違う世界に次々と離脱するオタク仲間をみて、このまま仕事と趣味だけで生きていくことへの不安と焦りを感じ、婚活を始めることに。しかし参加した合コンで惨敗。歌舞伎町の道端で酔いつぶれていたところ、美しいキャバ嬢・ライに助けられる。その出会いは、由嘉里を新たな世界に導いていく。

【Filmarks（フィルマークス）リバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarksが企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

X：@Filmarks_ticket

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/