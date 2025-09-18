「油・断・快適！下水道」キャンペーン強化月間のお知らせ～油を流さない。暮らしのいい習慣。～

東京都下水道局

台所から流れた油は下水道管内で冷えて固まり、下水道管の詰まりや悪臭の原因になります。

下水道局では、「油を断って快適な下水道」にするため、気温が下がり始め油が固まりやすくなる 10 月を強化月間とし、お皿や鍋を洗う前に油汚れをふき取るなどの行動を、都民の皆様や事業者の皆様にお願いする「油・断・快適！下水道」キャンペーンを実施いたします。

今年度は取組開始から 25 周年目を迎え、「油を流さない。暮らしのいい習慣。」と題して、あらゆる機会を捉えて、下水道に油を流さない行動を発信していきます。

１ 強化月間の概要

アースくん

１ 期間 令和７年 10 月 1 日（水曜日）から 10 月 31 日（金曜日）まで

２ 主な取組

・「アーバンドック ららぽーと豊洲」でのキックオフイベントの開催(10/1)、来場者で HP を閲覧

した方に先着でオリジナルトートバッグをプレゼント

・ 区民まつり等のイベントでの出展（裏面参照）

・ 東京都虹の下水道館での企画展の実施（10/1～31）

・都内約 60 店舗のスーパーマーケット等

において、デジタルサイネージへの掲示

・SNS や WEB、Youtube 動画での広告掲出

・キャッチフレーズ「下水道スマイル」による PR

新ポスター「油・断・快適！下水道」ホームページ

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/sonota/oil

キャンペーンについてはこちら！

２ キックオフイベントについて

キャンペーンのキックオフとして、トークセッションや家庭でできる簡単なアクションの実演、こどもたちに大人気の「でまえ授業」を交えたイベントを開催いたします。日常生活で下水道に油を流さないための工夫やアクションをこどもから大人まで「楽しく・わかりやすく」理解していただけるようなプログラムをご用意しております。

■ 日時 令和 7 年 10 月 1 日（水曜日）

■ 場所 アーバンドック ららぽーと豊洲 センターエントランススペース

〒135-8614 東京都江東区豊洲２丁目４－９

■ 出演 子育てインフルエンサー 木下 ゆーき 様（写真左）

2024 ミス日本「水の天使」 安井 南 様（写真右）

■内容 １.ステージイベント（13:00-13:45 / 15:00-15:45（2 回実施））

トークセッション/「でまえ授業」の実演/油汚れをふき取る等のアクションの実演/油の量を減らしたヘルシーなレシピを実演形式で紹介

２.ブース展示（10:00-18:00）

油汚れをふき取る等のアクションや油の量を減らしたレシピに関する内容等について、動画やパネルによるブース展示を実施

３ 強化月間中（10/1～31）の主なイベント予定一覧

木下 ゆーき 様（写真左）/安井 南 様（写真右）

強化月間中（10/1～31）に、下水道局の各事務所等で出展する主なイベントの一覧は以下の通りです。

【問合せ先】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169927/table/4_1_eeaf6a6b6cb9f40d32d9651972fd1f14.jpg?v=202509180457 ]昨年度のスーパー店頭・区民まつりでのPRの様子

総務部広報サービス課

電話 03-5320-6515