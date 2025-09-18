酪酸 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月15に「酪酸市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。酪酸に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
酪酸市場の概要
酪酸 市場に関する当社の調査レポートによると、酪酸 市場規模は 2035 年に約 2920 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 酪酸 市場規模は約 405.11 百万米ドルとなっています。酪酸 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 16.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、酪酸市場シェアの拡大は、生産・製造段階における技術進歩によるものです。企業によるグリーンケミストリーの導入により、発酵をベースとしたバイオベースの酪酸の調達が容易になり、化石燃料への依存度が低減し、持続可能性が向上しています。さらに、AIとデジタル化は、化学製造における予測分析を通じて市場の成長をさらに加速させています。例えば、米国のインフレ抑制法はグリーンケミストリーへの投資を促進し、環境規制の範囲内での現地での化学製造が酪酸などのバイオケミカルの需要を押し上げています。
酪酸に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/butyric-acid-market/85802
酪酸の市場調査では、化学物質製造において厳格な安全・環境基準を義務付ける厳格なガイドラインや規制政策により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。EUのREACH規則や中国のデュアルカーボン政策などの規制は、世界の市場アクセスと製造に大きな影響を与えており、企業はよりクリーンな技術や循環型経済の取り組みを採用する必要が生じ、環境に優しい酪酸製造ルートの採用が促進され、市場の成長に貢献しています。日本では、環境省がグリーン成長戦略に沿って廃棄物管理システムを強化するために化学物質の安全性コンプライアンスを義務付けており、これが市場の成長をさらに加速させています。
しかし、生産コストと市場価格に直接影響を与える原材料価格の変動は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329936&id=bodyimage1】
酪酸市場セグメンテーションの傾向分析
酪酸 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、酪酸 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
酪酸市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-85802
製品タイプ別に基づいて、酪酸市場は合成酪酸、天然酪酸に分割されています。このうち、天然酪酸の娘製品セグメントは、予測期間中に61.8%の市場シェアを占め、大きく成長すると予想されます。天然酪酸は発酵プロセスから得られるため、オーガニック製品やクリーンラベル製品の高い需要に応えます。食品、医薬品、飼料用途で広く使用されており、供給量の増加が見込まれます。
酪酸市場の概要
酪酸 市場に関する当社の調査レポートによると、酪酸 市場規模は 2035 年に約 2920 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 酪酸 市場規模は約 405.11 百万米ドルとなっています。酪酸 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 16.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、酪酸市場シェアの拡大は、生産・製造段階における技術進歩によるものです。企業によるグリーンケミストリーの導入により、発酵をベースとしたバイオベースの酪酸の調達が容易になり、化石燃料への依存度が低減し、持続可能性が向上しています。さらに、AIとデジタル化は、化学製造における予測分析を通じて市場の成長をさらに加速させています。例えば、米国のインフレ抑制法はグリーンケミストリーへの投資を促進し、環境規制の範囲内での現地での化学製造が酪酸などのバイオケミカルの需要を押し上げています。
酪酸に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/butyric-acid-market/85802
酪酸の市場調査では、化学物質製造において厳格な安全・環境基準を義務付ける厳格なガイドラインや規制政策により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。EUのREACH規則や中国のデュアルカーボン政策などの規制は、世界の市場アクセスと製造に大きな影響を与えており、企業はよりクリーンな技術や循環型経済の取り組みを採用する必要が生じ、環境に優しい酪酸製造ルートの採用が促進され、市場の成長に貢献しています。日本では、環境省がグリーン成長戦略に沿って廃棄物管理システムを強化するために化学物質の安全性コンプライアンスを義務付けており、これが市場の成長をさらに加速させています。
しかし、生産コストと市場価格に直接影響を与える原材料価格の変動は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329936&id=bodyimage1】
酪酸市場セグメンテーションの傾向分析
酪酸 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、酪酸 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
酪酸市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-85802
製品タイプ別に基づいて、酪酸市場は合成酪酸、天然酪酸に分割されています。このうち、天然酪酸の娘製品セグメントは、予測期間中に61.8%の市場シェアを占め、大きく成長すると予想されます。天然酪酸は発酵プロセスから得られるため、オーガニック製品やクリーンラベル製品の高い需要に応えます。食品、医薬品、飼料用途で広く使用されており、供給量の増加が見込まれます。