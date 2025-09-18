mou mouからホリデーシーズン限定の香りが登場！ お香・香水・ディフューザーを数量限定で発売

株式会社大香

香りを中核として世界中の人達のウェルビーイング・ライフをサポートする、株式会社大香(本社:東京都中央区銀座、代表取締役社長:小仲正也)はこの度、ホームフレグランスブランド『mou mou(ムームー)』よりこの冬だけの特別な香り“カシミヤ”と“モヘヤ”の香りのお香、香水、リードディフューザーを2025年11月上旬より数量限定で発売いたします。 “カシミヤ”と“モヘヤ”のリッチな香りは、冬の澄んだ空気と静かな時間を彩り、心を温めるようにそっと寄り添います。大切な方へ贈るホリデーギフトとしてもおすすめです。

［ CASHMEREとMOHAIR の香り ］

CASHMERE

美しい光沢に優しく身を包まれるようなリッチな余韻と、ファー(モミの木)の甘みを堪能できるカシミヤの香り

MOHAIR

贅沢な温かみと上質な柔らかさを身に纏い、

フィグ(イチジク)の魅力で心満たされるモヘヤの香り

［商品概要］

インセンス［お香］

mou mouの清潔感のある優しい香りで、お香を作りました。

幻想的な煙とともに、ふんわりと空間を包み込む温もりある香りは、リードディフューザーとも一味違った愉しみ方ができます。心地よい時間を過ごしてもらいたい、そんな想いを込めた暮らしにそっと寄り添うインセンスです。

価格 ：\1,200（ 税込 \1,320）

内容量 ：30本

燃焼時間 ：約25分

PKGサイズ ：W30×D20×H148mm

原産国 ：日本

オードパルファン［香水］

mou mouをご愛用いただいているみなさまからの、多くの声にお応えし、誕生。

ポーチに収まるサイズ感で、外出先でも気軽に香りを付け直せます。ふんわりと柔らかな香りは、オフィスやお食事の場でもお使いいただけます。まるでファブリックを纏うように、軽やかな香りが身を包み込みます。

価格 ： \ 1,500（ 税込 \1,650）

内容量 ：10ml

ボトルサイズ ：φ15×H125mm

PKGサイズ ：W25×D18×H126mm

原産国 ：日本

リードディフューザー

お部屋全体にファブリックの心地よい香りが広がるリードディフューザー。天然柳の有機的なシルエットがナチュラルさを演出。目線より上に置くと、より一層香りが広がります。枝の数を調節することで、香りの強度も調節することができます。

価格 ：\3,500 （税込 \3,850）

内容量 ：170ml

ガラス瓶サイズ ：φ60×H117mm

PKGサイズ ：W72×D72×H285mm

原産国 ：日本

販売について

2025年11月上旬より全国の雑貨店、量販店にて順次販売を開始いたします。

各アイテム数量限定、なくなり次第終了となります。

mou mouについて

mou mouは『暮らしの中のあらゆるシーンにそっと寄りそう、ファブリックの香り』をコンセプトに、さまざまなシーンで楽しんでいただける、バリエーション豊かなプロダクトを展開しております。ホワイトとグレーを基調に、あたたかくやわらかな印象に仕立てており、シンプルかつ洗練されたデザインは、インテリアや生活の一部にさりげないアクセントを与えます。香りは私たちの生活に身近な代表的な天然素材を表現。それは今までにない、ファブリックに包まれた時の安心感を思い出させる香りです。

mou mou公式ブランドサイト：https://www.moumou-official.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/moumou_fabric_official/

Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/523C24B6-749F-4A20-A636-6B3994F8DB92

会社概要

商号 ： 株式会社大香

代表者 ： 代表取締役社長 小仲正也

所在地 ： 104-0061 東京都中央区銀座3-2-10 並木ビル4階

設立 ： 1965 年7 月

事業内容 ： 商社、フレグランス雑貨企画

資本金 ： 4,000 万円

HP ： https://www.daiko-inc.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/daikoinc/ (https://www.instagram.com/daikoinc/)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社大香 担当：岩本

TEL：03-6260-6208 MAIL：tamami-i@daiko-inc.co.jp