FDA　リージョナル航空 4 社による合同 PR イベント「地域を結ぶエアラインフェスタ」の開催について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：本田 俊介)、アイベックスエアラインズ株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：前澤 豊)、 ＡＮＡウイングス株式会社 (本社：東京都大田区、代表取締役社長：江島 聖志)および株式会社ジェイエア(本社：大阪府池田市、 代表取締役社長：武井 真剛)の航空会社 4 社は、「リージョナル航空・地方空港振興協議会」の活動とし て、合同 PR イベント「地域を結ぶエアラインフェスタ」を、2025年10月18日(土)に大阪国際(伊丹)空港内で開催します。

「リージョナル航空・地方空港振興協議会」は、地方都市間を運航する上記のリージョナル航空会社4 社のほか、空港ビル事業者、グランドハンドリング会社、保安検査会社、バス会社、地方公共団体等をメンバーとする任意団体です。

これまで、主にリージョナル航空に対する国の支援拡充の要望活動やシンポジウムの開催などに取り組んでまいりましたが、一般の方々にも「リージョナル航空」をより一層知っていただくため、昨年に続いて合同PRイベントを開催することといたしました。

イベント会場では、「リージョナル航空」というビジネスモデルをわかりやすく紹介するリージョナル航空各社のPRブースや物販コーナー、航空業界の職業体験や航空教室を実施するコーナーも設けられます。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■イベント概要

１．名 称

第 2 回 リージョナル航空・地方空港振興協議会イベント「地域を結ぶエアラインフェスタ」

２．目 的

リージョナル航空事業の意義についての社会的認知向上のため

３．開催日時

2025年 10 月 18 日（土）10:00～16:00 予定

４．会 場

大阪国際(伊丹)空港 北ターミナル 2 階 JAL グローバルクラブカウンター横（上島珈琲店前）

※株式会社ジェイエアによる「ITAMI 空の市」会場と同位置です

５．実施内容

１.各社のオリジナルグッズ、就航地の銘品が購入できる物販コーナー

２.各社のパイロットや客室乗務員の子ども用制服体験

３.航空教室 、4社合同クイズ大会

４.機内サービス体験コーナー（各社のドリンク試飲会 ※数量限定）

５.4社分のシールを集めてオリジナルグッズが当たるガラポン抽選会 （※数量限定）

６．入 場 料

無料

※参考：「リージョナル航空・地方空港振興協議会」概要

１．名 称

リージョナル航空・地方空港振興協議会（設立当初の名称は「リージョナル航空協議会」）

２．設 立 日

2020 年 9 月 20 日（日）（空の日）

３．メンバー

リージョナル航空会社４社のほか、空港ビル事業者、グランドハンドリング会社、

保安検査会 社、 バス会社、地方公共団体等

４．役員体制

会長 株式会社フジドリームエアラインズ 代表取締役会長 鈴木与平

副会長 アイベックスエアラインズ株式会社 代表取締役社長 前澤 豊

〃 ＡＮＡウイングス株式会社 代表取締役社長 江島 聖志

〃 株式会社ジェイエア 代表取締役社長 武井 真剛

５．目 的

地方都市間を就航するリージョナル航空事業の発展と、それによる地域間交流の促進に向け、

必要な活動を行うこと

６．事業内容

（１）リージョナル航空事業の意義についての社会的認知向上のための活動

（２）リージョナル航空事業に対する政策的支援拡充のための活動

（３）その他リージョナル航空事業の振興のための活動

７．事 務 局

〒424-8703 静岡県静岡市清水区入船町１１－１

株式会社フジドリームエアラインズ 経営企画部内