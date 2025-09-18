特別区競馬組合

特別区競馬組合（管理者：服部 征夫）は、令和7年9月18日（木）に開催された令和7年第3回特別区競馬組合議会定例会において「令和6年度特別区競馬組合決算の認定」及び「特別区分配金」について、決定されましたのでお知らせします。

令和6年度における総売得金額（勝馬投票券の売上高）は2,037億6,551万770円（前年度比98.4%）となりました。

当組合は東京23区の一部事務組合であり、議会の議決に基づき利益金の一部を特別区分配金として各区へ分配しています。令和6年度決算の利益金については、1区あたり6億円・総額138億円（6億円×23区）を分配し、東京23区の政策を財政面で支援します。

なお、当該分配金は、令和8年4月30日に各区あてに分配します。

当組合では、今後も、東京23区の財政に寄与して参ります。

（参考）過去５か年における特別区分配金 ※カッコ内は1区あたり

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39442/table/313_1_8139166fbfb7701b293a697afb1f9acb.jpg?v=202509180457 ]