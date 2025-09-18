『城とドラゴン』で「城ドラTGSフェス」開催！99,999ルビーが当たる!?「超宝くじ」最大4枚も放出！東京ゲームショー2025はアソビズムブースへ集合！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、2025年9月25日（木） ～ 9月28日（日）の期間、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（主催：CESA）へブース出展することを記念し、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』のゲームとリアルの連動企画「城ドラTGSフェス」を開催いたします。
◆「城ドラTGSフェス」詳細ページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_250918/
2025年9月25日（木）～28（日）、千葉県・幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、「TGS」）にアソビズムが出展！『城ドラ』デザイナーによるお城を模したブースが登場いたします。それを記念したさまざまなキャンペーンを、会場やゲーム内で開催！ご来場の方はもちろん、全国のプレイヤーが参加できるものもございますので、ぜひ会場で・お家でキャンペーンに参加しましょう！
YouTube「城とドラゴン公式チャンネル」で「城ドラTGSフェス」の模様を生配信！↓
https://www.youtube.com/@shirotodoragon
「TGSカウントダウンルビーミッション」
9月19日（金）6:00から、TGS開催1日目である9月25日（木）23:59までの7日間開催されますミッション内容は、期間中に「ログインする」だけ！1日目は100ルビー、2日目は150ルビーと日を追うごとにもらえるルビーが増加し、毎日ログインすれば総計3,000ルビーが獲得できます。
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
【開催期間】2025年9月19日（金）6:00 ～ 9月25日（木）23:59
■ミッションと報酬内容
1日ログインする：100ルビー
2日ログインする：150ルビー
3日ログインする：200ルビー
4日ログインする：250ルビー
5日ログインする：300ルビー
6日ログインする：500ルビー
7日ログインする：1,500ルビー
7日間の総計:3,000ルビー
1枚につき最高99,999ルビーが当たる!?「超宝くじ」が2日間で最大4枚もらえる！
9月27日（土）・28日（日）のTGS一般公開日に、通常の「城ドラ宝くじ」とは異なる、4桁の数字が割り振られた「超宝くじ」が登場！番号は開催期間中に一度だけ好きな数字に変更することが可能で、桁ごとに番号が当選すると獲得ルビー総額が増加します。当選番号は、その日のうちに発表！「3,000ルビー以上確定！最大99,999ルビーが獲得可能！」な特別な宝くじとなっています。
会場へ行き「超宝くじ二次元コード」を読み込むと、1日最大2枚の「超宝くじ」が獲得可能！会場に行けない方でも、ゲーム内のミッションをすべてクリアすることで1日1枚獲得できます。2日とも会場へ行けば、最大4枚の「超宝くじ」を獲得することができます。
【獲得可能期間】
1回目：9月27日（土）6:00 ～ 15:00（15:30以降に当選発表）
2回目：9月28日（日）6:00 ～ 15:00（15:30以降に当選発表）
■獲得方法
・TGS会場限定の「超宝くじ二次元コード」を読み込む
・「TGS超宝くじミッション」をすべて達成する（土曜・日曜に開催され、それぞれで1枚ずつ獲得可能）
※会場限定の「超宝くじ二次元コード」から超宝くじを獲得するためには、事前にGPSを用いた「城ドラ世界地図」機能で会場に旗を立てる必要があります
