金属加工機械市場調査報告書 - 世界の業界規模、メーカー別シェア、開発、成長分析、動向および予測（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年9月、金属加工機械市場に関する調査報告書を発表した。この報告書は「機械タイプ別（金属レーザー切断機、水ジェット切断機、CNC機械、ベンディングマシン、その他）、用途別（金属切断、金属成形、溶接、表面処理）、最終用途産業別（自動車、航空宇宙、建設、製造業）、技術別（コンピュータ数値制御技術、サーボモーター技術、油圧技術）」による市場セグメンテーションを対象としており、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提供している。本報告書は、金属加工機械市場の予測評価を提示するとともに、成長要因、市場機会、課題および脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
金属加工機械市場の概要
金属加工機械とは、自動車、航空宇宙、建設、製造業などの産業において、金属を切断、成形、加工、仕上げして所望の部品や製品を製造するための専用装置である。旋盤、フライス盤、プレス機、研削盤、レーザー切断機、CNCシステムなどが含まれ、精度、効率、生産性を高める役割を担っている。これらの機械は、穴あけ、曲げ、溶接、打ち抜き、表面処理といった工程を可能にし、厳格な品質および設計要件に対応する。近年では、自動化、ロボット工学、デジタル制御がますます統合され、高精度化と労働コスト削減を実現している。軽量かつ耐久性があり複雑な金属部品の需要が高まる中、金属加工機械は産業生産において重要な役割を果たしている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、金属加工機械市場の規模は2025年に985億米ドルを創出した。また、2035年末までに1,327億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、同市場はおよそ年平均成長率（CAGR）2.9%で成長する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な金属加工機械市場分析によれば、市場規模の拡大は、自動車分野における需要の増加、産業自動化とスマート製造の進展、自動車・航空宇宙・建設分野の拡大、航空宇宙および防衛製造の拡大、産業自動化の採用拡大などによってもたらされる。金属加工機械市場における主要な企業には、Bystronic AG、Prima Industrie SpA、Salvagnini Italia SPA、Baykal Makina San Ve Tic AS、LVD Company NV、Dener USA LLC、Ermaksan Machinery Industry and Trade Inc、Durmazlar Machinery Inc、Jenoptik AG、Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd、Foshan Huibaisheng Laser Technology Co. Ltd、LaserStar Technologies Corporationが含まれる。
さらに、本市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。また、日本の顧客のニーズに特化した詳細な分析も提供している。
目次
● 金属加工機械市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 世界の金属加工機械市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に対する需要および機会の分析（2035年まで、国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：機械タイプ別、用途別、技術別、最終ユーザー別、地域別である。
