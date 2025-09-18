【ビール好きの方へのプレゼントに最適】冷たさと泡立ちを極める、燕三条製「輝 純銅ビアタンブラー 440ml」
金属加工の聖地・燕三条の職人技から生まれた「輝 純銅ビアタンブラー」。その名の通り、磨き上げられた銅の輝きが目を引く逸品です。
純銅ならではの優れた熱伝導率により、注いだ瞬間からビールをキリッと冷やし、口に含むまで爽快な喉ごしをキープ。さらに、きめ細やかな泡立ちを生み出し、ビール本来の旨味と香りを一層引き立てます。
容量は440mlと、日常使いにも晩酌のご褒美時間にもぴったりのサイズ。重厚感のあるデザインは贈答用にも最適で、父の日や記念日、企業の贈り物としても喜ばれる一品です。
伝統と機能美が融合した「輝 純銅ビアタンブラー」で、ワンランク上のビール体験をお楽しみください。
【燕三条】輝 純銅ビアタンブラー 440ml
https://naire-shop.com/naire-tamahashi-kg-01/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329905&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
純銅ならではの優れた熱伝導率により、注いだ瞬間からビールをキリッと冷やし、口に含むまで爽快な喉ごしをキープ。さらに、きめ細やかな泡立ちを生み出し、ビール本来の旨味と香りを一層引き立てます。
容量は440mlと、日常使いにも晩酌のご褒美時間にもぴったりのサイズ。重厚感のあるデザインは贈答用にも最適で、父の日や記念日、企業の贈り物としても喜ばれる一品です。
伝統と機能美が融合した「輝 純銅ビアタンブラー」で、ワンランク上のビール体験をお楽しみください。
【燕三条】輝 純銅ビアタンブラー 440ml
https://naire-shop.com/naire-tamahashi-kg-01/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329905&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ