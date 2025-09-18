“かき氷専門店”『しろいくも』梅田より秋の訪れを感じる新作『かき氷』が新登場！

株式会社LIFEstyle濃蜜焼き芋ブリュレと栗のモンブランかき氷～北海道ミルクジェラート～ \2,750炙りみたらし団子と抹茶のティラミスかき氷～北海道ミルクジェラート～ \2,300濃蜜お芋のチーズブリュレかき氷～北海道ミルクジェラート～ \2,450

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）“かき氷専門店”『しろいくも』より秋の訪れを感じる新作『かき氷』が新登場！

大人気の"かき氷専門店“『しろいくも』より新作『かき氷』が続々登場！

透き通った溶けにくい『純氷』を丁寧に削ったかき氷に蜜のように甘くねっとりとした味わいで人気の「紅はるか」の焼き芋ににまろやかな栗のモンブランクリームと北海道ミルクジェラートをトッピングした『濃蜜焼き芋ブリュレと栗のモンブランかき氷～北海道ミルクジェラート～』味わいのアクセントにカリッと香ばしいさつまいもチップス、中にもごろっとしたお芋と栗、軽やかな生クリームを忍ばせました！甘みの強さとしっとり食感の焼き芋になめらかなマスカルポーネクリームをとろ～り重ね、表面を香ばしくキャラメリゼした『濃蜜お芋のチーズブリュレかき氷～北海道ミルクジェラート～』甘じょっぱいみたらしダレと香ばしく炙られた白玉団子が濃厚なティラミスクリームと重なり合う『炙りみたらし団子と抹茶のティラミスかき氷～北海道ミルクジェラート～』まろやかなティラミスクリームに香ばしいきなこソースをとろりとかけ、仕上げにとろけるわらびもちをトッピング！『とろとろわらびもちときな粉のティラミスかき氷』ほっとする甘さの栗の甘露煮としっとりとした粒あんを添えました！秋の美味しさをギュッと閉じ込めたかき氷を是非ご賞味ください♪

- かき氷とろとろわらびもちときな粉のティラミスかき氷\1,800

かき氷専門店【しろいくも】とは

透き通った溶けにくい純氷を丁寧に削ったかき氷に旬のフルーツやフレッシュな果肉フルーツソース旬の素材をふんだんに使用した、カキ氷専門店。旬のフルーツや旬の素材の美味しさを最大限に生かしたこの季節しか味わえない自慢のかき氷です。

nojd ICE CREAM （ヌイドアイスクリーム）とは

神戸の北野ホテル出身のシェフパティシエが厳選された自然素材で作るこだわりのアイスクリームショップ

■店舗情報

店舗名 ：しろいくも梅田（シロイクモウメダ）



業態 ：かき氷専門店



住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6



TEL ：06-6372-5012



営業時間：平日 ：10:00～21:00

土日祝：9：00～21：00



定休日 ：無休



Instagram：https://www.instagram.com/shiroikumo_to_aoisora/profilecard/?igsh=MXJ1a2M4Z3p3cHpsNA%3D%3D