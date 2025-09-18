【ココモーラ】保険ジャンルを新設しました

株式会社ゼロアクセル

ココモーラについて

株式会社ゼロアクセル（本社：東京都千代田区、代表取締役：大福裕貴、以下「ゼロアクセル」）が運営するココモーラ(https://cc-moola.com/)の由来は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」からきており、ユーザーの商品選びをサポートする商品比較サイトです。

誰にでもわかりやすい商品の情報を紹介し、多様なコンテンツの中からユーザーが最適な商品選択をするためのサポートを目指しております。

保険ジャンルを新設

ココモーラでは、保険選びにおいてもユーザーの最適な選択をサポートできるように、保険のトップページ(https://cc-moola.com/insurance/ranking)および解説ページを新設しました。取り扱い保険者数、相談方法の多様さ、対応エリア、担当者の質（保有資格・提案力・専門性）など、意思決定に直結する観点で情報を分かりやすく整理しています。

口コミと独自調査によるランキング

さらに、各保険相談窓口については、当メディア独自の調査と実ユーザーから投稿された口コミを掛け合わせたランキング(https://cc-moola.com/insurance/article/recommend-evidence)を掲載。評価基準の透明性を重視し、指標ごとの強み・弱みを見える化することで、より利用者の目線に近い比較を実現しています。コンテンツは定期的に更新し、新機能の追加やキャンペーン情報にも随時対応していきます。

cocomo AIによる6項目診断

cocomo AIによる6項目診断

cocomo AIが保険相談窓口を6つの観点で数値化。従来の比較サイトではわかりにくかった強み・弱みを客観的に可視化できるようになりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/351_1_7848825b3fd28f378f122c229842f6ec.jpg?v=202509180457 ]

これにより「幅広い選択肢の中から選びたい」「相談員がどのような資格を持っているかを重視したい」などの目的に応じて、ユーザーが自分に最適な保険相談窓口を直感的に選べるようになりました。

今後も、ユーザーの皆様が最良な商品選択ができるように、分かりやすい情報を発信してサポートすることを目指してまいります！

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/