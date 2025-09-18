¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
JAL NEOBANK¡¢¡ÖJAL¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê ³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³«»Ï
～JAL¥«ー¥É¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¸ýºÂÀßÄê¤Ç¡¢³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Ç¤â¥Þ¥¤¥ë¤¬ÄÌ¾ï¤Î1.5ÇÜ¤Ë～
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢JAL¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Î»Ê Å¯¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ýー¥È¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ë¥«ー¥É¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:À¾Èª ÃÒÇî¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥ã¥ë¥«ー¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢JAL¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥Ð¥ó¥¯²ñ°÷ÀìÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¸ýºÂ¡ÖJAL NEOBANK¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯£¹·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡ÖJAL¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê ³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯£··î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖJAL¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê¡¡±ßÉáÄÌÍÂ¶â¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ËÂ³¤¡¢³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤â¡ÖJAL¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2025Ç¯£¹·îËö»Ä¹â～
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
JAL»ÙÅ¹
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ
JAL¥«ー¥É¸Ä¿ÍËÜ²ñ°÷¤Ç¡¢JAL¥«ー¥É¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¸ýºÂ¤òJAL NEOBANK¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È
³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î·îËö»Ä¹â¤¬£±Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡Ê³°²ß·ú¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î·îËö»Ä¹â¤Ï¡¢·îËö¥ìー¥È¤Ç±ß´¹»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÈ½Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨²ÈÂ²²ñ°÷¤ª¤è¤ÓJAL¥«ー¥ÉSuica²ñ°÷¤Î¤«¤¿¤ÏÅö¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
ÆÃÅµ
¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÑ»»¥Þ¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î·îËöÊÝÍ»Ä¹â¹ç·×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤òÀÑ»»¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼è°ú·î¤ÎÍâ¡¹·îËöÆüº¢
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ähttps://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/service/jalneobank/
ÄÌ¾ï¤Î³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ähttps://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/program/mile/
JAL NEOBANK¡¡³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118278/118278_web_1.png
³Æ¼Ò¤Î³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118278/118278_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118278/118278_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118278/118278_web_4.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ»Üºö¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ë¥«ー¥É¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÈJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ýー¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
³°²ß·ú¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î·îËö»Ä¹â¤Ï¡¢·îËö¥ìー¥È¤Ç±ß´¹»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÈ½Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÄÌ²ß¤Ç³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌ²ß¤´¤È¤Ë·îËö¥ìー¥È¤Ç±ß´¹»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹ç»»ÃÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÅÁÈÍÂ¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÄó¶¡»þÅÀ¤Ç¡¢JAL¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥Ð¥ó¥¯¤òÂà²ñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏJAL NEOBANK¤ò²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢JAL NEOBANK¤òJAL¥«ー¥É¤ª»ÙÊ§¤¤¸ýºÂÀßÄê¤«¤é²ò½ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÀÑ»»¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢JAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¥Þ¥¤¥ë¡¦È¾´ü¥Üー¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
-¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
JAL¥«ー¥É¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¸ýºÂÊÑ¹¹¤Î¤ª¼êÂ³¤´°Î»¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Ìó£±¥õ·î¤Î¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÙÊ§¤¤¸ýºÂ¤ÎÀßÄê¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡¡ ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè455993¹æ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
