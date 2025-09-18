こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ファンに嬉しい特典が盛りだくさん「アルバルク東京NEOBANK」９月18日よりサービス開始！
～限定パーカーがもらえる給与受取キャンペーンも～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属する「アルバルク東京」を運営するトヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：林 邦彦、以下「トヨタアルバルク東京」）のファン向けの銀行サービス「アルバルク東京NEOBANK」を本日2025年９月18日（木）より開始いたしました。
本サービスは、住信SBIネット銀行のグループ会社である株式会社NEOBANKサービシーズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：前田 洋海、以下「NEOBANKサービシーズ」)を銀行代理業者とし、NEOBANKサービシーズを通じたパートナーシップ契約に基づくBaaS（Banking as a Service）提携となります。
「アルバルク東京NEOBANK」とは？
「アルバルク東京NEOBANK」は、アルバルク東京の応援がもっと楽しくなる銀行です。
銀行サービスを通じて、ファンの皆さまに日々の”ワクワク”をお届けします。
アルバルク東京NEOBANK公式サイト
https://www.alvark-tokyo.jp/alvarktokyo_neobank/
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_1.png
ファンにとって嬉しい特典が盛りだくさん！
【特徴１】 カードやアプリの壁紙もアルバルク東京デザイン！
オリジナルデザインのスマホデビットやアプリの壁紙など、アルバルク東京NEOBANKなら普段の銀行取引も楽しく！
デビットカードはお好きなデザインを選んで普段のお買い物にご利用できます。Apple Payや Google Pay™ に登録すればタッチ決済もできて便利。
※スマホデビットは口座開設時に発行され、お好きな券種が選べます。いずれも発行手数料無料です。カードデザインを変更すると利用期限とセキュリティコードが更新されます。
※リアルカードの発行は順次発行を予定しております。
【特徴２】 デビットカード利用金額に応じて、オリジナルグッズをプレゼント！
所定の金額以上のアルバルク東京NEOBANKデビットカード決済があるかたに、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをプレゼント。
取引条件：判定日（年１回）までに所定の金額以上のアルバルク東京NEOBANKデビットカード決済があること
特典：条件を満たしたお客さまに以下の特典をアルバルク東京NEOBANKにご登録の住所宛にお送りいたします
※２回目の判定日以降は重複したグッズの付与はございません
※初年度の6月末時点でスタンダードプランで30万円利用し、「ブランケットとバッグのセット」を受け取ったお客さまが、翌年度20万円利用し、累計50万円となった場合、翌年度は「折りたたみ傘」をお送りいたします。
【特徴３】 さらに特典が満載のハイグレードプランも
アルバルク東京NEOBANKのハイグレードプラン（年会費 税込2,200円）に加入すると、デビット利用に応じた特典のグレードアップのほか、TOYOTA PREMIUM LOUNGEなど、特別な体験を手に入れるチャンスが。
１．デビット利用特典がグレードアップ！
デビットカード利用金額に応じて豪華なオリジナルグッズをプレゼント！
ハイグレードプランなら、スタンダードプランに比べてさらに特典がグレードアップ。
※初年度の６月末時点でスタンダードプランで30万円利用し、「ブランケットとバッグのセット」を受け取ったお客さまが、翌年度ハイグレードプランに加入し、デビットカードのご利用が累計50万円未満の場合、「折りたたみ傘」をお送りいたします。
※その他の詳細は前述の特徴２をご参照ください。
２．TOYOTA PREMIUM LOUNGEシートへ抽せんでご招待！
大人気のコート最前列での観戦体験があなたのものに。
ラウンジでの豪華な食事もついたスペシャル体験を手に入れよう。
判定時の預金残高に応じて当せん確率もアップ！
取引条件：
・アルバルク東京公式ファンクラブ会員であること
・判定日にハイグレードプランに加入していること
・エントリー時および判定日に円普通預金残高が100万円以上あること
・抽せん対象となる試合に専用ページよりエントリーをしていること
特典：
2025-26シーズン アルバルク東京ホームゲーム（TOYOTA ARENA TOKYOで開催）で対象となる試合のTOYOTA PREMIUM LOUNGEシート（ペア）チケットを抽せんで各試合２組４名さまにプレゼント
３．試合後のイベントの当せん確率が２倍に！
ハイタッチイベント「Victory High Five supported by アルバルク東京NEOBANK」の当せん確率が２倍に！選手と交流できるこのチャンスをお見逃しなく。
取引条件：
アルバルク東京公式ファンクラブ有料会員であること
試合当日のチケットをお持ちであること
抽せん対象となるイベント「Victory High Five」にアルバルク東京のWEBサイトよりエントリーをしていること
アルバルク東京のWEBサイトでのエントリー締切時にハイグレードプランに加入していること
特典：
ハイタッチイベント「Victory High Five supported by アルバルク東京NEOBANK」に応募すれば当せん確率が通常の２倍となります
＜注意事項＞
※各種特典の内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
※詳細はWEBサイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.alvark-tokyo.jp/alvarktokyo_neobank/
リリース記念キャンペーン
給与受取でオリジナルデザインのパーカーをもれなくプレゼント！
対象期間：2025年９月18日（木）～2025年12月31日（水）
取引条件：
対象期間に１度でも15万円以上／回の給与もしくは賞与の受取があるかた
対象期間内にエントリーを行うこと
特典：
アルバルク東京NEOBANK限定パーカー
給与受取キャンペーンの詳細は下記URLをご覧ください
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20250918_004309/
アルバルク東京NEOBANK 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_3.png
※ App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※ Google PlayはGoogle LLCの商標です。
各社の概要
住信SBIネット銀行
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_4.png
NEOBANKサービシーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_5.png
トヨタアルバルク東京
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_6.png
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属する「アルバルク東京」を運営するトヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：林 邦彦、以下「トヨタアルバルク東京」）のファン向けの銀行サービス「アルバルク東京NEOBANK」を本日2025年９月18日（木）より開始いたしました。
本サービスは、住信SBIネット銀行のグループ会社である株式会社NEOBANKサービシーズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：前田 洋海、以下「NEOBANKサービシーズ」)を銀行代理業者とし、NEOBANKサービシーズを通じたパートナーシップ契約に基づくBaaS（Banking as a Service）提携となります。
「アルバルク東京NEOBANK」とは？
「アルバルク東京NEOBANK」は、アルバルク東京の応援がもっと楽しくなる銀行です。
銀行サービスを通じて、ファンの皆さまに日々の”ワクワク”をお届けします。
アルバルク東京NEOBANK公式サイト
https://www.alvark-tokyo.jp/alvarktokyo_neobank/
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_1.png
ファンにとって嬉しい特典が盛りだくさん！
【特徴１】 カードやアプリの壁紙もアルバルク東京デザイン！
オリジナルデザインのスマホデビットやアプリの壁紙など、アルバルク東京NEOBANKなら普段の銀行取引も楽しく！
デビットカードはお好きなデザインを選んで普段のお買い物にご利用できます。Apple Payや Google Pay™ に登録すればタッチ決済もできて便利。
※スマホデビットは口座開設時に発行され、お好きな券種が選べます。いずれも発行手数料無料です。カードデザインを変更すると利用期限とセキュリティコードが更新されます。
※リアルカードの発行は順次発行を予定しております。
【特徴２】 デビットカード利用金額に応じて、オリジナルグッズをプレゼント！
所定の金額以上のアルバルク東京NEOBANKデビットカード決済があるかたに、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをプレゼント。
取引条件：判定日（年１回）までに所定の金額以上のアルバルク東京NEOBANKデビットカード決済があること
特典：条件を満たしたお客さまに以下の特典をアルバルク東京NEOBANKにご登録の住所宛にお送りいたします
※２回目の判定日以降は重複したグッズの付与はございません
※初年度の6月末時点でスタンダードプランで30万円利用し、「ブランケットとバッグのセット」を受け取ったお客さまが、翌年度20万円利用し、累計50万円となった場合、翌年度は「折りたたみ傘」をお送りいたします。
【特徴３】 さらに特典が満載のハイグレードプランも
アルバルク東京NEOBANKのハイグレードプラン（年会費 税込2,200円）に加入すると、デビット利用に応じた特典のグレードアップのほか、TOYOTA PREMIUM LOUNGEなど、特別な体験を手に入れるチャンスが。
１．デビット利用特典がグレードアップ！
デビットカード利用金額に応じて豪華なオリジナルグッズをプレゼント！
ハイグレードプランなら、スタンダードプランに比べてさらに特典がグレードアップ。
※初年度の６月末時点でスタンダードプランで30万円利用し、「ブランケットとバッグのセット」を受け取ったお客さまが、翌年度ハイグレードプランに加入し、デビットカードのご利用が累計50万円未満の場合、「折りたたみ傘」をお送りいたします。
※その他の詳細は前述の特徴２をご参照ください。
２．TOYOTA PREMIUM LOUNGEシートへ抽せんでご招待！
大人気のコート最前列での観戦体験があなたのものに。
ラウンジでの豪華な食事もついたスペシャル体験を手に入れよう。
判定時の預金残高に応じて当せん確率もアップ！
取引条件：
・アルバルク東京公式ファンクラブ会員であること
・判定日にハイグレードプランに加入していること
・エントリー時および判定日に円普通預金残高が100万円以上あること
・抽せん対象となる試合に専用ページよりエントリーをしていること
特典：
2025-26シーズン アルバルク東京ホームゲーム（TOYOTA ARENA TOKYOで開催）で対象となる試合のTOYOTA PREMIUM LOUNGEシート（ペア）チケットを抽せんで各試合２組４名さまにプレゼント
３．試合後のイベントの当せん確率が２倍に！
ハイタッチイベント「Victory High Five supported by アルバルク東京NEOBANK」の当せん確率が２倍に！選手と交流できるこのチャンスをお見逃しなく。
取引条件：
アルバルク東京公式ファンクラブ有料会員であること
試合当日のチケットをお持ちであること
抽せん対象となるイベント「Victory High Five」にアルバルク東京のWEBサイトよりエントリーをしていること
アルバルク東京のWEBサイトでのエントリー締切時にハイグレードプランに加入していること
特典：
ハイタッチイベント「Victory High Five supported by アルバルク東京NEOBANK」に応募すれば当せん確率が通常の２倍となります
＜注意事項＞
※各種特典の内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
※詳細はWEBサイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.alvark-tokyo.jp/alvarktokyo_neobank/
リリース記念キャンペーン
給与受取でオリジナルデザインのパーカーをもれなくプレゼント！
対象期間：2025年９月18日（木）～2025年12月31日（水）
取引条件：
対象期間に１度でも15万円以上／回の給与もしくは賞与の受取があるかた
対象期間内にエントリーを行うこと
特典：
アルバルク東京NEOBANK限定パーカー
給与受取キャンペーンの詳細は下記URLをご覧ください
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20250918_004309/
アルバルク東京NEOBANK 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_3.png
※ App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※ Google PlayはGoogle LLCの商標です。
各社の概要
住信SBIネット銀行
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_4.png
NEOBANKサービシーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_5.png
トヨタアルバルク東京
https://digitalpr.jp/table_img/2617/118277/118277_web_6.png
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp