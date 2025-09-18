[三重県民応援！限定特別宿泊プラン]

o.p.a.株式会社（御座白浜に隣接するシーサイドエリア ドームテント４棟）

当プランでは伊勢志摩特産物のお料理コースを選べたり、マリンアクティビティーや亜熱帯サウナなどの可能に！もちろん素泊プランもご対応可能となっております。

～新プランの目的・背景～

LUXUNA伊勢志摩では三重県にお住まいまたは在勤の方に日頃の感謝を込めて、もっとお手軽に！

そして、三重県の中でもあまり知られていない志摩半島先端に位置する志摩市御座の魅力を県内の方々に知って頂く為に開催を決定いたしました！

新プランの特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161832/table/21_1_f9b33492f287123645f6a22180486a3a.jpg?v=202509180428 ]

こちらの三重県民応援！限定特別宿泊では宿泊費を抑えつつ、伊勢志摩の海鮮料理やカヤック利用などをお手頃な価格でご案内が可能となります。

（透明度抜群の志摩市御座の海）（栄養豊富な御座の海で獲れる海鮮類）

海の幸では3月から9月にかけては海女漁でアワビやサザエ、伊勢海老などが捕れ、新鮮な海の幸を味わうことができます。

特にオススメなのが！

～伊勢志摩の夕陽が織りなす幻想的な風景～

10月末まで開催中の英虞湾サンセットカヤックツアー

LUXUNA伊勢志摩に隣接する英虞湾は日本の夕日百選にも選出されており

複雑な海岸線と大小の島々が織りなす英虞湾の夕陽は特に有名で、その美しさは全国的に有名な景勝地の一つです。

そんな陸地から眺める絶景を当施設ではカヤックに乗船し海上でお客様だけの至福の時間を満喫することができます。

ピークタイムには波の音と海鳥の鳴き声と共に海面がオレンジ色に染まる瞬間は参加された方だけ味わあえる絶景に。特に10月は日の入り角度がカヤックで見るエリアではベストシーズンになります！

そして11月から12月の冬の期間は

～南国を感じる亜熱帯サウナ～

11月から12月にオススメの亜熱帯サウナ

【アウトドアな空間で整える亜熱帯サウナ】

こちらのサウナは薪ストーブで温める低温サウナとなっておりますので初心者の方でも気軽に楽しめるSPAエリアとなります。

もちろん温度調整も可能でサウナ好きの方にはセルフロウリューで一気に体感100度の熱波を体験できます！

そしてこのサウナ最大の魅力は外気浴エリアと露天ジャグジープールが併設されており日中は青い空を!!夜は満点の星空を楽しめます☆

特に空気が澄む11月から12月の外気浴は流れ星もよく見える季節です。

（施設から撮影した星空風景）

志摩市御座は田舎町がメリットになり周辺は暗く星空観察には最高の地区となります！

～サウナ専用テントも新登場～

テントサウナ入り放題プラン

さらにサウナ好きのお客様にはテントサウナがお部屋に併設されチェックインから入り放題のエリアも10月よりご予約が可能となりました！

何度も整いたい方にはオススメのお部屋となります。

お得な応援期間にまだ見ぬ秘境地！

三重県志摩市御座のお越しをお待ちしております。

■ 施設概要

施設名：LUXUNA伊勢志摩

所在地：〒517-0705三重県志摩市志摩町御座878( Googleマップはこちら )

URL：https://luxuna2021.com/

Instagram：https://www.instagram.com/luxuna.iseshima

お問い合わせ：info@luxuna2021.com