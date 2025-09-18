¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³« / ¼Â»ÜÊó¹ð¡ÛÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª TICAD9 Ê¸²½Ä£¼çºÅ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à ¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬»º¶È¤È¤½¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÎ¬¾Î¡§VIPO¡Î¥ô¥£ー¥Ý¡Ï¡Ë¤¬±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£¡Ö¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥¬»º¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÅöÆü»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬»º¶È¤È¤½¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ú¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ó¥¬»º¶È¤È¤½¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¦8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00-15:30¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡¦ÆüÊ©Æ±»þÄÌÌõ ¡Ê¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÏÆüËÜ¸ìÆ±»þÄÌÌõ²»À¼¤Ë¤Æ¸ø³«¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§Ê¸²½Ä£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡¦ÀÖ¾¾ ·ò»á¡ÊÌ¡²è²È¡¦»²µÄ±¡µÄ°÷¡¿Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÀ¯Ì³´±·óÉü¶½Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ë
¡¦Younes El haroussi»á¡ÊÌ¡²è²È¡¿¥â¥í¥Ã¥³½Ð¿È¡¦ºß½»¡Ë
¡¦Jean Bindjouli»á¡ÊÌ¡²è²È¡¿¥«¥á¥ëー¥ó½Ð¿È¡¦¥»¥Í¥¬¥ëºß½»¡Ë
¡¦¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¥æー¥¹¥®¥ç¥ó»á¡ÊÌ¡²è¸¦µæ¼Ô¡¿µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉôÀìÇ¤¹Ö»Õ¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦ÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡¦ÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï
¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥¬»º¶È
¡¦³¤³°¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆüËÜ¥Þ¥ó¥¬¤Î°ã¤¤
¡¦ÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÎÆÉ¤Þ¤ìÊý
¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÆÉ¼Ô¤äÌ¡²è²È¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Qry-u_8XyA0 ]
TICAD£¹ ¼Â»ÜÊó¹ð¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæ¾ïÀß
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Ûー¥ëD¡¿B-34
¼çºÅ¡§Ê¸²½Ä£
£±.¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÌ¡²è²È¾Ò²ð
¡¡¡¦Younes El haroussi»á¤Î¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë
¡¡¡¦Jean Bindjouli»á¤Î¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë
£².¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥¬»ö¾ð¾Ò²ð
¡¡¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì·÷¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¤³¦
¡¡¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Îºî²È¤¬ÉÁ¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì
¡¡¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥¬»ö¾ð¡§Ì¡²è²È¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼
£³.¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥¬¸«ËÜ»ï¤ÎÅ¸¼¨
¡¦¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÌ¡²è²È¡¢ Seydina Issa Sow»á¤Î¥Þ¥ó¥¬4ºý¤òÅ¸¼¨
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00-15:30¡¡
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Ûー¥ëD¡¿S-05
¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ÊÆüÊ©Æ±»þÄÌÌõ¤¢¤ê¡Ë
Äê°÷¡§150Ì¾
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÆâÍÆ¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥¬»ö¾ð¤äÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò¤É¤¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤â¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÌ¡²è²È¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÎºîÉÊÌ¾¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¡¢Ì¡²è²È¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖ¾¾Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¤È°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¡¢Ì¡²è²È¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤«¤é³¤Â±ÈÇÌäÂê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼èºà¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ¿¤¯¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£ ¡Ö¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¿ä¿Ê»ö¶È»ö¶È¡×¡¡
ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤ÎÄ´ººµÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯Âè£¹²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTokyo International Conference on African Development¡§Î¬¾Î TICAD9¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸¼¨¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥¬´Ø·¸¼Ô¤Î¾·¤Ø¤¤Åù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«´Ö¤ÎÊ¸²½µÚ¤Ó¿Íºà¸òÎ®¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î¾ÍèÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¥µ¥¤¥È¡§www.vipo.or.jp/project/africa/(https://www.vipo.or.jp/project/africa/)
