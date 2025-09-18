【TGS2025/GRAPHT】49インチウルトラワイドゲーミングモニターを含むモニター3製品を東京ゲームショウ2025にて展示

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

この度『GRAPHT』は、2025年9月25日（木）～28日（日）に開催される東京ゲームショウ2025（TGS2025）のGRAPHT展示ブース（9-11 Hall／ゲーミングハードウェアコーナー内）において、年内発売予定のゲーミングモニター3製品を展示します。

多様化するゲームスタイルに合わせ、ゲームの世界観に深く没入できるモデルから競技性の高いゲームプレイに適したモデルまで、個性の異なるモニターを用意。GRAPHTがこだわり抜いた製品をいち早く体験していただける機会となりますので、ぜひGRAPHT展示ブースまでお越しください。

このほかにも、GRAPHTならではのゲーミングギアを多数展示予定です。詳細は後日「GRAPHT TGS2025 特設サイト」にて順次ご案内いたします。最新情報はGRAPHT公式X（@TeamGRAPHT）や公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）での会員登録をしてお待ちください。

●特設サイト『GRAPHT TOKYO GAME SHOW 2025』

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-tgs2025

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/teamgrapht

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜https://store.grapht.tokyo

年内発売予定のゲーミングモニター3製品（参考展示）

■GR4924COEL-BK

拡がる視界、見えない世界を映し出すQD-OLEDパネル搭載スーパーウルトラワイドモニター

GR4924COEL-BK イメージ

QD-OLEDが描き出す鮮明な色彩と黒表現、240Hzの滑らかな映像、そして0.03msの応答速度が生み出すクリアな視界が没入感を極限まで高め、新たなゲーム体験を提供します。

広大な49インチのスクリーンが、圧倒的な没入感をもたらし、MOBAなどでは周辺視野を広げることで勝利に直結する優位性も発揮します。

■GER2728OEL-BK

ゲーム体験をワンランク引き上げるQD-OLED パネル搭載モニター

GER2728OEL-BK イメージ

ゲーミングに最適な27インチでWQHDの解像度に、QD-OLEDがもたらす息をのむほどの映像美を凝縮。さらに280Hzのリフレッシュレートと0.03msの高速応答が、どんなジャンルのゲームでも異次元の滑らかさと応答性を実現。映像美とパフォーマンスを兼ね備えた一台で、ゲームの体験を次のレベルへ引き上げます。

■GR2732DML-BK

次世代の残像低減技術搭載ゲーミングモニター QD-Mini LED 320Hz VRR対応

GR2732DML-BK イメージ

次世代の残像低減技術（MPCS TECH）を採用し、FPSなど動きの激しいゲームでも鮮明で滑らかな映像を実現。QD-Mini LEDパネルによる、高精彩と広色域、高コントラストで美しく明瞭な映像と、最大320Hz VRR対応の圧倒的な高速描画性能で、勝利を支えるゲーミングモニターです。

GRAPHT TOKYO GAME SHOW 2025

今年は展示・物販の両エリアでさらにスケールアップした過去最大規模の展開となります。

展示ブースでは、操作性とデザイン性を備えた今年発売予定のモニターアーム2製品などGRAPHTのこだわりが詰まったオリジナルゲーミングギアを多数展示。9月27日（土）には、「ストリートファイター 6」のカプコン公認大会『GRAPHT CUP 2025』の決勝トーナメントも開催。物販ブースでは「PlayStation(TM)」や「ストリートファイター 6」など人気タイトルやインフルエンサーとの新作コラボアイテムを多数販売予定です。

特設サイト『GRAPHT TOKYO GAME SHOW 2025』

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-tgs2025(https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-tgs2025)

■東京ゲームショウ2025 開催概要

・名称 東京ゲームショウ2025

・公式サイト https://events.nikkeibp.co.jp/tgs/2025/jp/exhibitor/

・会期 2025年9月25日（木）～9月28日（日）

ビジネスデイ 9月25日（木）10:00～17:00、9月26日（金）10:00～17:00

一般公開日 9月27日（土）9:30～17:00、9月28日（日）9:30～16:30

・会場 幕張メッセ（千葉市美浜区）

※『GRAPHT』は9・10・11 Hallの物販コーナーおよびゲーミングハードウェアコーナーに出展いたします。

・参加費 有料

・アクセス https://www.m-messe.co.jp/access/

※入場・参加の際はチケットが必要となります。

※本リリースに記載されている内容は、発表日時点の情報です。内容は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

『GRAPHT STANDARD』とは

『GRAPHT STANDARD』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『GRAPHT REMIXERS』などのシリーズを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』シリーズは、『Switch Mind, Switch Style, Switch Life』をコンセプトに掲げています。マインドをスイッチし、スタイルをスイッチして、ライフスタイルを向上させるためのプロダクトを展開しています。

『GRAPHT STANDARD』のプロダクトが、いつも触れるモノを選ぶときの新しい基準、選択肢となることで、ライフスタイルに「好き」や「こだわり」をより表現しやすくなる未来を目指しています。

そのために、GRAPHT STANDARDでは、最新の技術から地域の伝統工芸技術までを活かし、こだわり抜いたモノ創りを行っています。

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。