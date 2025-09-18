～12月13、14日は静岡県小学生バス無料デー～

静岡県

県内全ての小学生が無料でバスに乗れるバス無料デーを12月13日（土）、14日（日）の２日間限定で実施します。全県の小学生を対象とした無料デーとしては全国初開催となった昨年度に続き２回目の実施です。特設サイトでは特典が受けられるイベントやモデルコース等を御案内しています。

１ 取組のポイント

・路線バスの利用者が減少する中、地域の移動手段である路線バスを維持していくために、小学生やその家族の利用を促進し、「バスに乗って育む」意識を啓発します。

・バス無料デーと合わせ、県内各地で特典やサービスが受けられるイベントを開催します。

・モデルコースでは、おすすめスポットをバス停や時刻表情報と合わせて紹介しています。

・この機会にぜひ地域の大切な公共交通であるバスをご利用ください。

２ 2025静岡県バス無料デーのここに注目[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/638_1_ae8147f254ba53bfccdd582a5bc2cd3b.jpg?v=202509180428 ]特設サイトQRコード

バスの乗り方・マナー動画QRコード

・タイアップイベント一覧ダウンロード▼

https://prtimes.jp/a/?f=d79445-638-db4c40998635ac1e7eea8762facf90d6.pdf

３ 2025静岡県バス無料デーの実施概要

（１）対象者

静岡県内の学校に通う小学生（約168,000人）

（国公立、私立小学校、特別支援学校小学部、外国人学校の全児童）

（２）利用方法

運賃を支払う代わりにリーフレットをバス運転士に提示

※リーフレットは、11月下旬頃、学校を通じて各家庭に配布

（３）対象路線

静岡県内を運行する路線バス、静岡県内のコミュニティバス

※対象外路線：土日運休路線、高速道路を走行する路線、空港アクセス線など

４ 主催、協力[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/638_2_a6ad6f32781d470f73f5021760256d0d.jpg?v=202509180428 ]

周知用チラシ静岡県のバスの妖精「ハッピー」