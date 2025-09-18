JRE WALLETがスクウェア・エニックスの新コンテンツ「Catrip」と連携します！

東日本旅客鉄道株式会社

〇東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）は、企業共創による「新しい楽しさ」のご提案の一環として、「JRE WALLET」が、株式会社スクウェア・エニックスが10月中旬から提供開始を予定している観光周遊型謎解きリアルゲーム「Catrip」（キャトリップ）と連携いたします。

〇「Catrip」で展開される謎解きやミッションの達成報酬として、提携店舗でサービスや割引等の特典が利用できるデジタルクーポンを「JRE WALLET」上で付与します。

〇また本連携を記念して、第一弾となる「Catrip上野」の参加者を対象に、エキュート上野で使用できるお得なクーポン配布キャンペーンを実施します。

〇本連携を通じて、お客さまに地域を巡っていただき、新たな魅力を発見していただくことで地域を盛り上げていきます。

１ 連携内容

「Catrip」で展開される謎解きやミッションの達成報酬として、デジタルクーポンがお客さまの「JRE WALLET」上で付与されます。デジタルクーポンは、謎解き最中に立ち寄れる提携店舗においてサービスや割引等の特典利用を可能とし、便利でお得な観光体験をご提供します。

【第一弾「Catrip上野」特典（一例）】

●タイトーステーション 上野アメ横店

クレーンゲーム1回無料クーポン

●ソーシャルグッドロースターズ（エキュート上野内）

ドリンク1杯ご購入で50円引き＆ステッカープレゼント

※「Catrip」第二弾以降でも、達成報酬のデジタルクーポンを付与予定です。

【JRE WALLETとの連携方法】

１.謎解きキットを購入の上、謎解きキットとスマートフォンのLINEを使い、「Catrip上野」の物語を体験。

※謎解きキットの購入に関しては、「Catrip」公式サイトにてご確認ください。

https://www.jp.square-enix.com/catrip/

２.物語を進める中で、デジタルクーポンをLINEにて獲得。

３.LINE上のクーポン一覧画面に表示されている「使う」ボタンを押下すると、JRE WALLETと連携する。

※JRE WALLETがインストールされていない場合は、JRE WALLETのインストール画面に遷移します。

2 連携記念キャンペーンについて

「Catrip上野」の参加者を対象に、エキュート上野で使える500円引きクーポンを配布します。

【クーポンの詳細】

使用可能ショップ：エキュート上野の各ショップ ※券売機ショップ等、一部対象外のショップ有り

使用条件：1,000円（税込）以上のお買い物やご飲食で使用可能

配布人数：先着1,500名様（配布上限に達し次第終了）

使用期間：「Catrip上野」提供開始（2025年10月中旬頃）～2025年12月18日迄

【参考】

■「JRE WALLET」について

JR東日本は、企業共創プラットフォームとして独自のブロックチェーンとお客さまが本サービスをご利用いただくための入り口となるアプリ「JRE WALLET」を2025年1月よりサービス提供しています。

「JRE WALLET」 は、お客さまがプラットフォームと連携する各種サービスをご利用されるにあたって、お客さまご自身の情報や、電子クーポン・チケット等のデジタル資産を管理するためのアプリです。以下のような機能を備えており、これまで様々なアプリに別々に入っていたデジタル資産を、一つのアプリで管理することが出来ます。

「JRE WALLET」WEBサイト：https://www.jrewallet.jp/

《主な機能》

●コレクション：思い出の品や特別なデジタルアイテムを大切に保管

●クーポン：おトクな情報をいつでもゲットして、スマートに利用

●チケット：イベントのチケットもスマホで簡単管理

●証明書：会員証やスタンプカードもデジタルで持ち歩ける

※掲載しているクーポンやチケットはイメージです。

■「Catrip」について

「Catrip」は、“猫（Cat）と旅（Trip）する”をテーマに、リアルな街を巡っていく観光周遊型謎解きリアルゲームです。参加者は＜謎解きキット＞と＜LINE＞を使い、ナビゲーターである猫キャラクター「ニャオヨロズ」に導かれながら街を巡り、物語を進めていきます。

第一弾となる上野エリアの謎解きコンテンツは、松丸亮吾氏率いる「RIDDLER」が制作を担当。歯ごたえのある謎解きが、日常の街歩きを特別な体験へと変えていきます。

また、旅を導くキャラクター「ニャオヨロズ」のデザインは、『ファイナルファンタジーXII』の開発に携わったアーティスト：伊藤龍馬が担当。

「Catrip」第一弾は、 2025年10月中旬より東京・上野の上野恩賜公園エリアにて開催します。それに先立ち本日9月18日に謎解きキットの予約受付を開始いたしました。

「Catrip」公式サイト https://www.jp.square-enix.com/catrip/

エリアごとに異なるクリエイターを起用し、謎解きや「ニャオヨロズ」のデザインを一新することで、新しい体験を提供いたします。