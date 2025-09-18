TOKYO FM 『JA全農COUNTDOWN JAPAN』TOYOTA ARENA TOKYOから公開生放送を実施！＜2025年10月開業 新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」＞

トヨタアルバルク東京株式会社

トヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：林 邦彦）は、2025年10月3日(金)開業の新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」で10月4日(土）に行われる「HELLO! ARENA DAY」イベント会場にて、TOKYO FMで毎週土曜日に放送中の『JA全農COUNTDOWN JAPAN』（土曜13:00～13:55放送／TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット）の公開生放送を実施することをお知らせいたします。なお、当日はゲストに、日向坂46金村美玖さん・河田陽菜さんをお迎えします。

イベントは入場無料。公開収録はTOYOTA ARENA TOKYO内、MAIN ARENAで実施します。ぜひ会場にお越しください。

■HELLO! ARNEA DAYについて

新アリーナのクラブハウスを除く敷地内の全エリア（※）を開放し、アリーナを余すことなく体感できるイベントです。当日は、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」をはじめとしたプロスポーツや国際大会の会場になるアリーナでシュートができる「コート開放」や、普段入ることができないエリアも回れる「アリーナツアー」など、この日限定の企画を実施。また、普段はイベントのチケットがないと食べることができない、オリジナルアリーナグルメもお楽しみいただけます。

なお、施設近隣にある「シティサーキット東京ベイ」、「夢の広場」などでも、ARENA DAYに合わせたイベントを実施予定です。

※ 公開エリアは、来場者が入場できるエリアに限ります

＜イベント概要＞

・日程：2025年10月4日（土）10：00～16：00

・イベント名：HELLO!ARENA DAY ※入場無料、チケット不要

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO、近隣施設

・住所：東京都江東区青海一丁目3番1号

・アクセス：ゆりかもめ「青海駅」徒歩4分 りんかい線「東京テレポート駅」徒歩5分

・主催：トヨタアルバルク東京株式会社

・イベント詳細URL：https://www.toyota-arena-tokyo.jp/news/xl6i-cjpn4h/

※公開収録を観覧する方は会場内、3F MAIN GATEよりご来場ください

https://www.toyota-arena-tokyo.jp/about-the-arena/arena-map/

※公開エリアは、来場者が入場できるエリアに限ります

■番組『JA全農 COUNTDOWN JAPAN』について

◇放送日時 ：毎週土曜 13:00～13:55

◇放送エリア：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局

◇ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨー：遠山大輔（グランジ）さん、潮紗理菜さん

◇番組内容 ：この週最も聴かれた曲を、独自の集計方法によるランキングにして紹介しています。

また、毎週豪華なゲストをスタジオにお招きし、楽曲秘話に迫ります。

◇番組ＨＰ ：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

■TOYOTA ARENA TOKYOについて

東京・お台場エリアの青海に2025年秋オープンする、次世代型スポーツアリーナです。アルバルク東京のホームアリーナとして使用するほか、様々なスポーツ観戦やエンターテイメント興行に対応します。ライブエンターテイメントの興奮や感動を増幅させる『圧倒的な面積を誇るLEDビジョン』と、これまでにない観戦体験となる『上質なホスピタリティ施設・サービス』などが特徴。東京から、世界に向けて、新しいアリーナ文化を発信していきます。