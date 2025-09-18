¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¥ê¥Æー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿¥«¥ó¥Ñ¥ËーÄ¹¡§¹â¶¶¡¡Å°¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNewDays¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿·¤·¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥¹¡×¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö3¤Ä¤Î¾ðÇ®¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ
¾ðÇ®¡¡¤½¤Î£±.¡¡¤ª¤¤¤·¤¤
¥ー¥ïー¥É¡§¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¡¡¡¡°Â¿´¤Ç¤¤ë¡¡¡¡²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë
¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥¯¥êー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢¤è¤ê¤¿¤Þ¤´´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤·¡¢À¸ÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤È¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¶ñºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¥µ¥ó¥É¥·¥êー¥º¡ª
ÄêÈÖ¤Î¡Ö³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡×¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ä»ÞÆ¦¤Î¥´¥í¥´¥í¿©´¶¤Ë¥¿¥Þ¥´¤Î¥³¥¯¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
¿Íµ¤¤Î¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥µ¥ó¥É¤â¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NewDays¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿·ÄêÈÖ¡ª
¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¤â¥¯¥êー¥à¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥êー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤È2¼ïÎà¡Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¤ÈËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡Ë¤Î¥¯¥êー¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥À¥Ö¥ë¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¤¥·¥åー¤Ç¤¹!
¾ðÇ®¡¡¤½¤Î£².¡¡¤ä¤µ¤·¤¤
¥ー¥ïー¥É¡§¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡¡¡¡±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¡¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
ÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¤ËÂ³¤¡¢¿·¤·¤¯¤Î¤êÊÛÅö¤âÆóÃÊÊÛÅö¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Çò¿È¥Õ¥é¥¤¡¢¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢ÅâÍÈ¡¢¶âÊ¿¤´¤Ü¤¦¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ñºà¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢º®»¨¤·¤¿¥¨¥¥Ê¥«¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×ÆóÃÊÊÛÅö¤Ç¤¹¡ª
NewDays¤ÎÇä¤ì¶ÚÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò¹¹¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡ª
ºòÇ¯¤è¤ê¤âÌÍ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê´¶UP¡¢¥½ー¥¹ÈæÎ¨¤â¾å¤¬¤êËþÂ´¶¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¥Ê¥«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¢´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤»æÍÆ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÇ®¡¡¤½¤Î£³.¡¡¤¿¤Î¤·¤¤
¥ー¥ïー¥É¡§ÃÏ°è¡¡¡¡¸ÂÄê´¶¡¡¡¡¥È¥ì¥ó¥É
±ØÊÛÉ÷¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢Å´Æ»Î¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö±ØÊÛ¡×¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¡¹¤Î¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±ØÊÛ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¡¢±ØÊÛÉ÷¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¥Á¥ç¥³¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¤¤¤Á¤´Ì£¤Î£³ÁØ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¿©¤Ù¤ëÁØ¤Ë¤è¤êÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤¡×°ïÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø
¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç
¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë
¥ê¥Ü¥ó¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÊ¬Îà
¥Ë¥åー¥¿¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ê¾ì¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¾¦ÉÊ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡¢Íß¤·¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹ÃÂÀ¸µÇ°¥Õ¥§¥¢³«ºÅ
¥Ë¥åー¥¿¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÀ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î30Æü¤«¤éÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
NewDays¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¯´ë²è¤ä¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢³ÆÅ¹ÀèÃå¤Ç¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¤´»²¹Í) ¥Ë¥åー¥¿¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡¢Íß¤·¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¡¢NewDays¤ÈNewDaysKIOSK¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡¢Íß¤·¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥ß¥ó¥°
NewDays¤Î¡Ö¥Ë¥åー¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡×¤Î¡ÖNew(¥Ë¥åー)¡×¡¢¤½¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡ÖÂ¤·¤Æ(¥¿¥¹)¡×¤¤¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È
¥Ë¥åー¥¿¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¾ðÇ®¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
[¤ª¤¤¤·¤¤]
¸¶ºàÎÁ¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¹Í¤¨È´¤¯¤³¤È¡£¤½¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ä¤Ò¤È¹©É×¤«¤é¡¢¤Ò¤ÈÌ£¤Á¤¬¤¦
¤ª¤¤¤·¤µ¤ä°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
[¤ä¤µ¤·¤¤]
ËèÆü¤Î²÷Å¬¤ÊÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ä¡¢ÊÝÂ¸¤ËÊØÍø¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÉ½¼¨¤Ê¤É¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¡¦±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
[¤¿¤Î¤·¤¤]
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ë½Ð²ñ¤¦´î¤Ó¤È¶Ã¤¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤â¤¦¤Þ¤¯¤È¤êÆþ¤ì¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NewDays¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ûNewDays¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò JR ÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¥ê¥Æー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤¤â¡¢µ¢¤ê¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¡ÊÄ«¡¢Ãë¡¢Ìë¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ NewDays¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NewDays¤ÎÊ¿¶ÑÆüÈÎ¡¡749Àé±ß¡Ê2025Ç¯ 3 ·îËö»þÅÀ¡Ë
¡ÖÆü·ÐMJ 2024 Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Ó¥ËÄ´ºº¡×1Å¹¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÆüÈÎ¥é¥ó¥¥ó¥°Âè°ì°Ì
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬1 Æü 14 »þ´Ö°Ê¾å
¡¦Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ30 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å 250 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Ì¤Ëþ
¢¨¾¦¶ÈÅý·×Ä´ºº¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿´ð½à¤ò»ÈÍÑ
¡û¥¨¥¥½¥È½ÐÅ¹Â³¡¹¡ª
¥¨¥¥Ê¥«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÂåÌ¾»ìNewDays¤¬¥¨¥¥½¥È¤Ë³ÈÂçÃæ¡ª