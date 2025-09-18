【神戸須磨シーワールド】神戸須磨シーワールド×神戸女子大学×株式会社マテックスサステナブルにふれよう「マーメイドに描く、未来の海」を開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）は、神戸女子大学（兵庫県神戸市、学長：洪 愛子）と株式会社マテックス（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：朝岡 秀晃）（モリト株式会社のグループ会社）と共催で実施する「マーメイドに描く、未来の海」を開催いたします。

神戸須磨シーワールドでは、「『つながる』エデュテインメント水族館」をコンセプトに、学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した「エデュテインメント＝楽しみながら学ぶこと」に取り組んでおります。今回実施する「マーメイドに描く、未来の海」は、楽しみながらサステナブルな取り組みにふれていただく産学連携プロジェクトです。

10月25日（土）、26日（日）で開催するワークショップでは、株式会社マテックスが繊維廃材から再生したリサイクルペーパー「ASUKAMI(R)（アスカミ）」を使用した「うろこ」型のカードに海の生きもののイラストを描き、神戸女子大学家政学部家政学科の学生が廃棄ごみから作成したマーメイドに飾り付けることができます。完成したマーメイドはワークショップ後に展示も行い、水族館での思い出として写真に収めていただくことができます。

また、10月27日（月）～10月31日（金）の期間中は、ワークショップで作成したマーメイドに加えて神戸女子大学の学生が制作したシャチのオブジェもドルフィンホールに登場いたします。

海洋ごみ問題に対して未来の海を守るためには何ができるのか、ワークショップを通じて一緒に考えてみませんか。

※本イベントは須磨海岸や須磨海浜公園を拠点に活動する団体、企業、プロジェクトが須磨の海と人、人と人がつながることを目的に実施するマンスリーイベント『SUMArt DAYS（スマートデイズ）-みんなでつながる。海と、須磨と。- 』の一環として開催いたします。

『SUMArt DAYS -みんなでつながる。海と、須磨と。-』

URL: https://www.kobesuma-seaworld.jp/special-news/sumart-days2025/

『SUMArt DAYS』には、SUMA＝須磨、Art＝アート、Smart＝知的・洗練されたという意味から、持続可能な社会を目指してスマートに生きていくという想いが込められています。

開催期間：2025年10月11日（土）～10月31日（金）

場 所 ：須磨海浜公園、神戸須磨シーワールド、須磨海岸

■サステナブルにふれよう「マーメイドに描く、未来の海」 ワークショップ概要

リサイクルペーパー「ASUKAMI(R)」を使用した「うろこ」型のカードに海の生きものの絵を描き、「マーメイド」を完成させるワークショップを実施いたします。このマーメイドには、汚れてしまった海が多くの生きものが生息する豊かな海に変わる未来を表現しています。

開催日時：１.2025年10月25日（土）10：00～15：00

２.2025年10月26日（日）10：00～15：00

開催場所：ドルフィンスタディアム1階 ドルフィンホール

参加費 ：無料 ※別途、水族館の入館券の購入が必要です（イベント参加のみは不可）

URL ：https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/6487/

■サステナブルにふれよう「マーメイドに描く、未来の海」 展示概要

ワークショップで作成した「マーメイド」と神戸女子大学の家政学科の学生が制作した「シャチのオブジェ」がドルフィンホールに登場いたします。

展示期間：10月27日（月）～10月31日（金）

展示場所：ドルフィンスタディアム1階 ドルフィンホール

【神戸女子大学 家政学部 家政学科について】

1940年に行吉学園を創立、1966年4月須磨の地に神戸女子大学を開学し、共に家政学部家政学科をスタートさせた。現在はポートアイランドにもキャンパスを置き、6学部となっている。その中でも本学科は最も長く歴史を刻み続けている。建物は家政学館（B館）として現存し、学生生活の場として使われている。

生活の質の向上に活かせる家政学に関する高度な知識や技能を修得し、家庭や地域、地球環境などから生活課題を発見し、解決するための研究や実践活動を通してこれからのより良い豊かな生活の実現にむけて、社会貢献できる人材の育成を目指しています。

公式サイト：https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/

【モリト株式会社について】

1908年、ハトメ・ホックの仲買商として大阪で創業。117年にわたり、アパレル付属品の企画・開発・販売を行っていローバルに事業を展開。パーツの総合商社でありながらメーカー機能も持ち合わせ、保有する特許・実用新案・意匠は230件以上、取り扱いアイテム数は50万点超。ハトメ・ホック、マジックテープ(R)（面ファスナー）、靴の中敷き、自動車マットエンブレムの分野では、国内市場No.1のシェア（当社調べ）。近年は、サステナブル関連プロジェクト「Rideeco(R)」や、防水素材バッグ「ZAT(R)」や「ZAB(R)」など幅広い製品事業も展開しています。

公式サイト：https://www.morito.co.jp

【株式会社マテックスについて】

「松本欧文堂」として、1930年に神戸にて創業。1992年に「株式会社マテックス」へと社名変更。2014年にモリト株式会社グループに参入。「システムウェアカンパニー」を企業原点として、お客様の販売促進課題を適切な手段を用いてトータルサポートしています。デザインから印刷までを請け負う総合印刷をベースに、アパレル企業様向けの関連資材の製造・制作、ノベルティグッズやオリジナルグッズの制作、WEBサイト制作やアプリ開発など幅広いニーズに対応。

公式サイト：https://www.matex.com

【ASUKAMI(R)（アスカミ）について】

株式会社マテックスが開発したリサイクルペーパー。衣料品の廃棄問題の解決策として開発された、化学繊維の混抄に初めて成功した再生紙。いらなくなった衣類を紙として再生します。FSC(R)認証を取得したバージンパルプと混ぜて製紙することも可能。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026年夏開業予定） / 松島プロジェクト（2026年夏開業予定） / 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

神戸須磨シーワールド

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一のシャチのパフォーマンス、シャチを観ながらお食事ができるブッフェレストラン、さらに、世界初のシャチの生態を学ぶことができる教育ゾーンを展開します。学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した『つながるエデュテインメント水族館』として、大人も子どもも楽しみながら学べる機会を提供してまいります。



※神戸須磨シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：神戸須磨シーワールド

所在地：〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3-5

創立：2024年6月1日

休館日：不定休

営業時間：平日 10：00～18：00

土日祝 10：00～20：00 ※季節により変更あり

TEL：078-731-7301

URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/

X：https://x.com/Kobe_SumaSea

Instagram：https://www.instagram.com/kobe_sumasea/