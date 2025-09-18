J:COM BS¡¡10·î¤«¤éÊÔÀ®¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¡BSÊüÁ÷½é¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤Ê¤É¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÊüÁ÷¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç24»þ´ÖÊüÁ÷³«»Ï
JCOM BS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJ:COM BS¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£ Íµ¹°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Î24»þ´ÖÊÔÀ®¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖJ:COM BS¡£Âç¿Í¤ÎËèÆü¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡£¡×¤È¤·¡¢ÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤ÎÊüÁ÷´Þ¤àÊÔÀ®ÆâÍÆ¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡×¤«¤é¡¢¡ÖJ:COM BS¡×¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¡§BS260ch¡Ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¿·¤¿¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç14»þ´Ö¤Î»ÃÄêÅª¤ÊÊÔÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê24»þ´ÖÊÔÀ®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
10·î¤«¤é¤ÎÊÔÀ®¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤ä¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¦¤¿¡¢²û¤«¤·¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¿Í¤ÎËèÆü¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢J:COM¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢»ëÄ°¥í¥°Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊÔÀ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢J:COM¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤ÎÈÖÁÈ¶¦Æ±Ä´Ã£¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
J:COM BS¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈBSÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10·î1Æü¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û
¢£´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ
CS¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£BS¤ÈCS¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦J:COM¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤·¡¢BS½éÊüÁ÷ºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.¡ä
¡ØÄ¹É÷ÅÏ～¤¢¤Ê¤¿¤ÈÄÖ¤ë¡¢±¿Ì¿¤Î±ï～¡Ù
¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢ÉÙ¹ë¤ÎÊüÆ¢Â©»Ò¤ÈË¾¤Þ¤Ì·ëº§¤ò¤¹¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤Ë°¦¤ò°é¤ßÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÉ×ÉØ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
½é²óÊüÁ÷¡¡¡Ê·î～¶â¡Ë¡¡10»þ00Ê¬～11»þ00Ê¬
ºÆÊüÁ÷ ¡Ê·î～¶â¡Ë 2»þ00Ê¬～3»þ00Ê¬
¡ã(C) Beijing iQIYI Science and Technology Co Ltd. & H&R Century Pictures Co.,Ltd . All rights reserved.¡ä
¡ØÏ¡²ÖÏ°¡Ù
¸ÅÁõÃË¿À¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤ー¼ç±éºîÉÊ¡£Å¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤¬¡¢½¨¤Ç¤¿¡ÈÉð½Ñ¡É¤È¡È¿äÍýÎÏ¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ±¢ËÅ¤òË½¤¯¡¢ÃË¤¿¤Á¤Îå«¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
½é²óÊüÁ÷¡¡¡Ê·î～¶â¡Ë¡¡17»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬
ºÆÊüÁ÷ ¡Ê·î～¶â¡Ë ¡¡¡¡5»þ30Ê¬～6»þ30Ê¬
¢£¾¼ÏÂÌ¾ºî¥É¥é¥Þ
¾¼ÏÂ¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã(C)Åì±Ç¡ä
¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù
±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËBS½éÅÐ¾ì¡£Á´262ÏÃ¤òÁ´ÏÃÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡½é²óÊüÁ÷¡¡¡¡22»þ00Ê¬～23»þ00Ê¬
¢£²ÎÍØÈÖÁÈ
Ëè½µÆüÍË17»þ¤«¤é¤Ï¼î¶Ì¤Î¤¦¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø»ÔÀîÍ³µªÇµ¥³¥ó¥µー¥È¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡Ù
ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÀîÍ³µªÇµ¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬¡¢Éüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µー¥È¤ò2025Ç¯5·î19Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤Î¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ØÛ°¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂåÉ½¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÇ®¾§¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡½é²óÊüÁ÷¡¡¡¡17»þ00Ê¬～19»þ00Ê¬¡¡
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë ºÆÊüÁ÷ ¡¡¡¡4»þ00Ê¬～6»þ00Ê¬¡¡