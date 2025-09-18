「軽井沢・プリンスショッピングプラザアプリ」をアップデート

株式会社西武不動産

～ 2025年度内にはホテル、ゴルフ場など西武グループ施設との連携により回遊基盤を拡大 ～

株式会社西武不動産（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齊藤 朝秀）が所有する、リゾート型ショッピングモール『軽井沢・プリンスショッピングプラザ』（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、以下「軽井沢PSP」）では、スマートフォン向け公式アプリ「軽井沢・プリンスショッピングプラザアプリ」（以下「軽井沢PSPアプリ」）の改修を行い、本日9月18日、高セキュリティWi-Fiへの自動接続を可能とする新機能を導入いたしました。

（軽井沢PSP アプリ 機能概要）

１. 営業時間、ショップニュース、イベントキャンペーンなどの情報発信

２. ルート案内マップ、レストラン・フードコートの混雑状況のご案内

３. クーポンの配信

４. SEIBU Smile POINTのご利用

５. PUSH通知での施設・店舗情報の配信

６. 高セキュリティWi-Fiへの自動接続機能（9月18日公開）

お会計時のオンライン決済の利用や施設・店舗の情報が入手しやすい通信環境をご提供いたします。

※App Store、Google Playへの新バージョン

リリースのタイミングは端末により異なります。

※機能のご利用には、最新バージョンへの更新が必要となります。

（2025年度内のアップデート計画について）

・来訪促進を目的とした、来訪履歴に基づいた通知機能

・西武グループ内施設の回遊性強化を目的としたホテルやゴルフ場などと連携したリアルタイム通知

今後も当社では軽井沢PSPアプリの機能強化を通じて、お客さま一人ひとりのニーズに合わせた情報を最適なタイミングでお届けするなどお客さま満足度の向上を図るとともに、ホテル、ゴルフ場をはじめとした西武グループ施設との連携を強化していくことで軽井沢エリア全体の魅力向上に努めてまいります。

■高セキュリティWi-Fi自動接続機能について（新機能）

軽井沢PSPアプリのホーム画面上に新たに設置した「Wi-Fi自動接続設定」ボタンをタップし、画面の案内に従って操作いただくだけで、高セキュリティWi-Fiへの接続設定が完了いたします。一度設定を行えば、次回以降は設定作業が不要となり、施設ご利用時に自動的に高セキュリティWi-Fiへ接続されます。

接続設定が大幅に簡略化

これまでWi-Fiへ接続する際には、お客さまご自身で都度、手動で設定いただく必要がありました。今回の新機能により設定手順が簡略化され、よりスムーズにご利用いただけます。

通信速度・品質が向上

本機能の導入により、安定した高速通信が可能となり、オンライン決済アプリや、西武グループの各施設にてご利用いただける「SEIBU Smile POINT」の利用時においてもストレスなく各種サービスをご利用いただけます。

接続方法

１. ホーム画面に表示される「Wi-Fi自動接続設定」のボタンをタップ

２. 「高セキュリティWi-Fi利用規約」を確認のうえ同意

３. 高セキュリティWi-Fiへの自動接続設定が完了

（次回以降は設定作業が不要で自動接続されます）

■顧客行動データ活用、グループ施設への回遊性向上について（年度内のアップデート計画）

利便性向上、顧客行動データを活用した情報発信や軽井沢プリンスホテルを含む4つのホテル・5つのゴルフ場や スキー場などの軽井沢エリア内における西武グループ施設への回遊性向上を図ります。

・来訪促進を目的とした、来訪履歴に基づいた通知機能

・グループ内施設の回遊性強化を目的としたホテルやゴルフ場などと連携したリアルタイム通知

（参考情報）

■軽井沢PSPアプリのサービス概要

▶ 営業時間、ショップニュース、イベントキャンペーンなどの情報を発信

ホーム画面に本日の営業時間、ショップニュース、イベント＆キャンペーン、インフォメーションなどをまとめて表示し、お客さまが知りたい施設の情報をわかりやすくお届けいたします。

▶ ルート案内マップ、レストラン・フードコートの混雑状況をご案内

デジタルマップを活用し、施設内の現在地から目的地までのルート検索を行うルート案内マップ、施設内のレストラン・フードコートや駐車場の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

▶ クーポン配信

軽井沢PSPの店舗で利用できるクーポンを配信いたします。店舗名やカテゴリで検索することが可能で、よく利用する店舗のクーポンはお気に入り登録をすることで次回以降の利用もスムーズになります。

▶ SEIBU Smile POINTが貯まる・使える

対象店舗で会員証を提示するとポイントが貯まり、貯まったポイントを利用することができます。

※SEIBU Smile IDの登録・ログインが必要です。

▶ PUSH通知での施設・店舗情報の配信

イベントやセールなど最新情報を配信することにより、軽井沢PSPに滞在中の体験価値向上を図ります。

■アプリ情報

名称：軽井沢・プリンスショッピングプラザアプリ

利用料：無料（通信にかかる費用はお客さまのご負担となります）

ご利用可能なOS：iOS（iOS 13.0 以上）

Android（Android OS 6.0 以上）

※機種により、上記 OS でも一部正常に動作しない場合があります。

※スマートフォン以外のデバイス（タブレット等）には対応していません。

※Wi-Fi自動接続機能に対応できるOSは以下のOSです。

iOS（iOS 15以上）

Android（Android OS ９以上）

アプリの対象OSと異なるためご注意ください。

インストール方法：App StoreもしくはGoogle Playにて「軽井沢・プリンスショッピングプラザアプ

リ」と検索いただくか、QRコードよりインストールしてください。

※iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※Android、Google Play は Google LLC の商標です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。