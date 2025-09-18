フルーツブーケ専門店プレジールが「Teddy Pear （テディペア）」に込める極上の“梨のおいしさ” ー日本一の梨農園から直送される“旬の梨”で千葉県から全国へ感動をお届けー
プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：菅原信治）は、秋限定フルーツギフト「（秋） Teddy Pear（テディペア）」において、採れたての梨を使用することで、見た目の可愛さだけでなく「味にも日本最高峰の秋」をお届けすることを目指します。
プレジール株式会社では、もっともおいしい『梨』NO.1を決定する「第４回 全国梨選手権」で2025年に最高金賞を受賞した「梨の船芳園」から、梨の入荷をスタートさせました。
入荷から加工までの鮮度管理を万全に行い、梨本来の瑞々しさと甘さを最大限に活かして、お客様のもとへフルーツブーケをお届けします。
「Teddy Pear （テディペア）」
＜秋限定・旬の味覚をふんだんに＞
「（秋） Teddy Pear（テディペア）」は、くまさんの形にカットしたパイナップルを中心に、全国でも評価の高い梨を主役に、シャインマスカットなどの秋の果実を贅沢に使ったデザイン。
自然の甘さと香りを感じていただけるヘルシーで華やかな贈り物です。
＜保存料不使用・自然志向のギフト＞
保存料・砂糖・チョコレートなどを一切使用せず、果実そのままの風味を大切にしています。
見た目だけでなく、素材の良さを大切にする方や、お子さま・ご両親への贈答にも安心です。
■商品情報
商品名：Teddy Pear （テディペア）
販売期間：9月～梨の収穫終了まで
販売価格：Mサイズ 14,150（税込・送料込み）
販売場所：公式サイト
