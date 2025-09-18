【法人贈呈に最適】機能美と芸術性を兼ね備えた「Admire チタンクリスタルフリータンブラー」
軽やかで強靭、そして金属特有の味移りを防ぐ「純チタン」を贅沢に使用したタンブラー「Admire」。
クリスタルを使用せずとも、まるでガラスのような澄んだ輝きと繊細なカットデザインを実現しました。
チタンならではの高い耐久性と抗菌性により、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍。ビールやハイボールはもちろん、ソフトドリンクやアイスコーヒーまで、飲み物本来の香りと味わいを引き立てます。
熟練の技術による研磨仕上げがもたらす美しい透明感は、これまでの金属製グラスの概念を覆すもの。割れる心配がないため、アウトドアやギフトにも最適です。
“Admire＝称賛する”という名にふさわしい、機能美と芸術性を兼ね備えた一品。大切な方への贈り物としてもおすすめです。
【チタングラス】Admire クリスタルフリータンブラー
https://naire-shop.com/naire-progress-020/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329891&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
